La verdad tras "ICE Out" que sacudió la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

De Billie Eilish a Justin Bieber, las estrellas más grandes de la industria musical transformaron la gala en una plataforma de protesta.

Foto: AFP
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

La 68.ª edición de los premios Grammy, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, no será recordada únicamente por sus ganadores, sino por el potente mensaje que desfiló por su alfombra roja.

Mientras las cámaras buscaban capturar los mejores diseños de alta costura, un pequeño accesorio se robó el protagonismo: un pin con la frase “ICE Out”.

Este gesto de solidaridad se convirtió en el símbolo de una protesta creciente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las actuales políticas de deportación masiva.

Cuáles cantantes utilizaron pines de "ICE Out" en los Grammy

Figuras de la talla de Billie Eilish, Finneas, Justin y Hailey Bieber, junto a artistas como Kehlani y Joni Mitchell, lucieron estos prendedores como una declaración directa contra las tácticas migratorias de la administración de Donald Trump.

Para muchos de estos artistas, la alfombra roja dejó de ser un simple desfile de celebridades para convertirse en un espacio de posicionamiento político necesario frente a la mirada de millones de espectadores.

La campaña es el resultado de una colaboración entre profesionales del entretenimiento y organizaciones de derechos civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU), MoveOn y la National Domestic Workers Alliance.

El objetivo es visibilizar las denuncias sobre operativos migratorios, exigir un recorte en el financiamiento de la agencia e incluso proponer su desaparición.

¿Cómo surgió el movimiento de ICE Out en los Premios Grammy?

La indignación que se manifestó en los Grammys 2026 tiene raíces profundas en sucesos recientes. La tensión política alcanzó su punto máximo tras tiroteos fatales en Minneapolis y Los Ángeles, en los que agentes de ICE estuvieron involucrados.

Además de los pines de “ICE Out”, se observaron accesorios con el mensaje “Be Good”, un tributo a víctimas como Renée Macklin Good y Keith Porter Jr., quienes perdieron la vida en incidentes con agentes de dicha agencia.

El movimiento no surgió de la nada en esta gala. Los pines ya habían hecho su aparición en los Golden Globes de enero y en el Festival de Cine de Sundance, consolidándose como una tendencia de activismo visual en la temporada de premios.

En los días previos a la ceremonia musical, activistas incluso establecieron puntos de distribución de pines en hoteles estratégicos y lugares emblemáticos como The Troubadour para garantizar que el mensaje llegara al evento.

El activismo no se limitó a la solapa de los sacos. Durante la ceremonia, varios artistas aprovecharon el micrófono para amplificar la causa.

Kehlani, quien ganó el premio a la mejor interpretación de R&B, fue contundente en sus declaraciones contra la agencia, cuestionando cómo sería posible reunir a tantas personas influyentes sin aprovechar la oportunidad para denunciar la situación migratoria.

Por su parte, el astro puertorriqueño Bad Bunny, al recibir el galardón por mejor álbum de música urbana, lanzó un mensaje directo: “Fuera ICE… No somos salvajes, no somos animales… somos humanos y somos estadounidenses”.

Sus palabras reforzaron la idea de que los "ICE Out" no son solo una tendencia estética, sino parte de una larga lista de accesorios que han convertido la gala en un espacio de lucha social, siguiendo los pasos de movimientos anteriores como Time’s Up o Artists4Ceasefire.

