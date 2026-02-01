Karol G deslumbró en los Premios Grammy 2026; se robó miradas en la alfombra roja

La cantante colombiana Karol G fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, celebrados este domingo 1 de febrero en los Ángeles, California.

Su aparición generó una ola de reacciones entre fanáticos y medios, no solo por su impactante elección de vestuario, sino también por el rol especial que desempeña durante la ceremonia, siendo presentadora de una de las categorías de la noche.

Desde su llegada al evento, la artista paisa captó la atención de fotógrafos y asistentes con un estilismo que combinó elegancia, modernidad y carácter.



Karol G, presentadora en los Grammy 2026 y su aparición en la alfombra roja

Fiel a su identidad, Karol G optó por un diseño de alta costura que resaltó su figura y proyectó una imagen poderosa, acorde con el momento de consolidación internacional que atraviesa.

El look fue complementado con un maquillaje equilibrado y un peinado sobrio, detalles que terminaron de reforzar una presencia segura y sofisticada.

La participación de Karol G como presentadora en los Grammy 2026 responde a su trayectoria reciente dentro de la industria musical y a su presencia constante en escenarios internacionales.

Su inclusión en este rol la sitúa entre los artistas convocados para cumplir funciones dentro de la ceremonia, más allá de la asistencia a la alfombra roja.

El hecho de presentar una de las categorías de la gala le permite a la artista colombiana tener una participación activa durante el evento, una práctica habitual de la Academia de la Grabación con músicos de amplia visibilidad mediática.

Durante su paso por la alfombra roja, fue registrada por medios internacionales y fotógrafos acreditados, y su aparición generó reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y comentarios relacionados con su vestuario y su presencia en la ceremonia.

Su nombre se mantuvo entre los temas mencionados durante la transmisión del evento, especialmente en países de América Latina.

Mientras la ceremonia continúa y se anuncian los ganadores de las distintas categorías, la participación de Karol G como presentadora constituye uno de los aspectos destacados de su presencia en esta edición de los Grammy.

Su participación en la ceremonia se agrega a otras apariciones que la artista ha realizado en eventos del sector musical en años recientes, en el marco de su actividad profesional.

La presencia de la artista en los Grammy 2026 forma parte de sus compromisos internacionales y está relacionada con su rol como presentadora durante la gala, un encuentro que congrega a exponentes de diversos géneros y procedencias de la industria musical.