Bad Bunny obtiene su primer Grammy por Mejor Interpretación de Música Global

La noche de los Grammy 2026 avanza entre presentaciones memorables y grandes nombres sobre el escenario, cuando el nombre de Bad Bunny volvió a resonar con fuerza en una de las categorías más representativas de la diversidad musical.

Bad Bunny obtuvo el premio a Mejor Interpretación de Música Global en la edición 2026 de los Premios Grammy, celebrada en Los Ángeles.

Bad Bunny gana su primer Grammy

El reconocimiento fue otorgado por su canción “EoO”, incluida dentro de una categoría que destaca grabaciones con influencias musicales diversas y proyección internacional.



La entrega de los Grammy 2026 reunió a artistas de distintos países y géneros, la categoría de música global se caracteriza por agrupar propuestas que integran sonidos tradicionales y contemporáneos de diferentes culturas. En ese contexto, la interpretación de Bad Bunny resultó ganadora frente a otras producciones nominadas.



El galardón se suma al historial de participaciones del artista puertorriqueño en los Grammy, donde fue nominado en varias ocasiones a lo largo de su carrera. En esta edición, Bad Bunny figuró entre los artistas con mayor número de nominaciones, lo que reflejó la presencia sostenida de la música latina en distintas categorías del premio.

“Esto es muy fácil, la humildad es fácil porque acabo de hacer este álbum con amor y pasión y cuando haces las cosas con amor y pasión la vida es más fácil. Quiero agradecer a los que escuchan mi música, en Estados Unidos, en el mundo entero. Gracias a los artistas que trabajaron en este álbum. Quiero dedicar este premio a Cuba y la capital del reguetón, a las leyendas y a los nuevos que mantienen vivo y refrescando este género, sigamos llevando este género a otro nivel. Los quiero, gracias”.

“EoO” forma parte de un periodo creativo en el que el cantante ha explorado estructuras musicales más amplias, manteniendo elementos de la música urbana e incorporando matices que dialogan con otros estilos. Esta línea musical es un constante en sus producciones recientes y marca su participación en escenarios internacionales.

La categoría de Mejor Interpretación de Música Global fue creada para reconocer interpretaciones que trascienden los mercados tradicionales y representan la diversidad cultural dentro de la industria musical.

En los últimos años, artistas de distintas regiones han sido reconocidos en este apartado, lo que amplia la visibilidad de propuestas no angloparlantes.

El Grammy llega para Bad Bunny en una etapa de fuerte visibilidad internacional, marcada por su presencia constante en plataformas digitales, giras y eventos de premiación. Su trayectoria combina proyectos de alto alcance comercial con trabajos que también han sido destacados por la crítica.

Con este resultado, Bad Bunny suma un Grammy a su trayectoria y refuerza la participación de artistas latinoamericanos en categorías globales del certamen. El premio se integra a un contexto más amplio de apertura de la industria musical hacia sonidos y lenguajes diversos.

