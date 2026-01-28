Supuesto acceso a ‘Casita Rosada’ de Bad Bunny terminó en estafa millonaria a influencer

Ami Rodríguez, reconocido creador de contenido colombiano con presencia en redes sociales y participación en eventos digitales, denunció que fue víctima de una estafa millonaria mientras intentaba acceder a la llamada ‘Casita Rosada’ durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Medellín.

El influencer explicó que recibió un correo que parecía provenir del equipo del artista, con logotipos y firmas profesionales que le generaron confianza sobre la veracidad de la invitación.

Según el creador de contendo, el mensaje indicaba que estaba seleccionado para una experiencia VIP asociada al concierto, la cual incluía vuelos, hotel y entradas al evento.



Aunque inicialmente no se pidió dinero, los interlocutores solicitaron continuar la comunicación por WhatsApp para “acelerar el proceso” y entregar más detalles sobre lo que promulgaron como acceso exclusivo.

Ami Rodríguez cuenta cómo una transferencia terminó en un engaño relacionado con Bad Bunny

Tras algunos mensajes vía WhatsApp, los presuntos organizadores señalaron que, para acceder a todos los beneficios de la experiencia completa dentro de la ‘Casita Rosada’, Rodríguez debía realizar un pago cerca de un millón de pesos colombianos.

Confiando en la apariencia profesional de la información recibida, el influencer procedió con la transferencia y, luego de unos minutos, recibió supuestas confirmaciones de vuelo y alojamiento vinculadas a su cuenta de correo.

Sin embargo, el engaño quedó al descubierto al llegar al aeropuerto con maleta y documentos. Cuando el influencer presentó el código de vuelo en el mostrador de la aerolínea, el personal le informó que la reserva no existía y que el número proporcionado no correspondía a ningún vuelo activo.

La verificación del hotel arrojó el mismo resultado, ninguna reserva real estaba asociada a los datos que le habían entregado en la comunicación fraudulenta. Ante esta situación, él intentó comunicarse con quienes lo contactaron originalmente, pero no obtuvo respuesta.

La experiencia terminó con la pérdida del dinero transferido y sin acceso a la supuesta experiencia VIP, lo que motivó al influencer a relatar todo públicamente y alertar a otros sobre este tipo de estafas digitales que usan apariencia oficial para ganar confianza.

En sus relatos, destacó la importancia de verificar cuidadosamente la identidad de quienes ofrecen invitaciones o beneficios que implican pagos, incluso cuando la presentación luzca profesional o legítima.

Además señaló que estas situaciones pueden ocurrir en eventos masivos y que el uso de correos, logos o formatos que parecen auténticos puede dificultar la identificación de fraudes.

