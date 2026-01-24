Influencer italiana desata polémica en Bogotá: “rolos bien amargados”

La llegada de una creadora de contenido italiana a Bogotá desató una fuerte controversia en redes sociales, luego de que expresara públicamente su inconformidad por la experiencia que vivió durante una escala en la capital colombiana. Sus declaraciones, difundidas a través de videos, no pasaron desapercibidas y generaron un amplio debate entre usuarios.

Se trata de la influencer conocida como ‘Sari la italiana’, quien actualmente reside en Cartagena y cuenta con una comunidad significativa de seguidores. Según relató, su paso por el aeropuerto El Dorado no fue positivo, principalmente por la atención recibida por parte del personal de Migración, situación que, aseguró, no sería la primera vez que enfrenta.

Comentarios que encendieron la discusión en redes

En uno de sus mensajes, la creadora de contenido expresó su percepción sobre el trato recibido en Bogotá. “Uno quiere ver lo positivo, pero aquí la gente es bien rara”, señaló inicialmente. Más adelante, agregó que en Migración notó actitudes poco amables y afirmó que “la gente es bien amargada” y que “ni te miran”, comentarios que rápidamente se viralizaron.

En otro video, ‘Sari’ explicó que, aunque intentó evitar hacer escala en la capital, su itinerario la obligó a pasar por Bogotá antes de regresar a Cartagena. “Solo de conexión estoy acá y ni siquiera quisiera estar aquí”, comentó, señalando que su vuelo no tenía otra opción de ruta. También mencionó el tono y la forma en la que, según ella, algunas personas se dirigieron a los pasajeros.

Posteriormente, la influencer volvió a manifestar su molestia y envió un mensaje directo a quienes trabajan en el aeropuerto. En sus palabras, “sonreír es gratis” y hace que la experiencia de quienes llegan al país sea más agradable. Además, pidió que se brinde “información más clara y profesional” para evitar confusiones dentro de la terminal aérea.

La creadora de contenido aclaró que su inconformidad no estaba relacionada con el retraso del vuelo, sino con la atención recibida y la falta de orientación por parte de algunas aerolíneas. Según contó, tuvo que esperar varias horas en el aeropuerto sin recibir refrigerio, debido a que este solo se ofrece cuando el retraso supera cierto tiempo, de acuerdo con lo que le informaron.

Aunque finalmente pudo regresar a Cartagena sin mayores contratiempos, sus declaraciones generaron reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios respaldaron su experiencia, otros rechazaron la generalización. Comentarios como “no todos los rolos son así”, “generalizar es injusto” y “no todos los de Migración son de Bogotá” se repitieron en redes, evidenciando la división que provocaron sus palabras.