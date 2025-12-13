Influencer reconocido quiso volverse viral incendiando un Ferrari; terminó arrestado

Un conocido influencer estadounidense fue arrestado en medio de una investigación relacionada con impuestos sobre un Ferrari que él mismo destruyó en un video con millones de visualizaciones.

El incidente generó un amplio debate en redes sociales tanto por el contenido viral como por las consecuencias legales que debe enfrentar el creador de contenido.

¿Quién es el influencer que incendió un Ferrari?

El influencer en cuestión es Cody Detwiler, de 27 años, más conocido en internet por su canal de YouTube WhistlinDiesel, donde comparte contenido sobre autos, motores y pruebas extremas que suelen involucrar destruir vehículos de alto valor.



Su estilo provocador y sus videos de riesgo le han permitido acumular una audiencia significativa en plataformas digitales.



El caso que ahora lo llevó a un arresto se debe a un video viral que subió en 2023, en el que aparece conduciendo un Ferrari F8 Tributo, un modelo de superdeportivo valuado en cientos de miles de dólares, a través de un campo seco.

La intención declarada en ese video era realizar una especie de “prueba de durabilidad”, pero el propósito terminó con el vehículo envuelto en llamas tras un sobrecalentamiento del motor. Esta grabación, titulada por el propio creador como una forma humorística de mostrar la pérdida del automóvil, acumuló millones de visitas y reacciones en redes sociales.

Aunque inicialmente el incendio del Ferrari fue visto como un acto extremo para generar contenido y atraer visualizaciones, con el paso del tiempo el asunto dio un giro hacia lo legal.

El 12 de noviembre, las autoridades del condado de Williamson, Tennessee, arrestaron a Detwiler bajo cargos de evasión de impuestos, relacionados con la compra y registro del superdeportivo que terminó destruido.

Según los cargos, el youtuber habría registrado el vehículo en el estado de Montana, donde no se exige el pago de ciertos impuestos de venta, a pesar de residir y operar en Tennessee, lo que las autoridades interpretaron como una supuesta elusión fiscal.

Tras su detención, Cody fue puesto en libertad por el pago de una fianza y compartió imágenes de su arresto en sus redes sociales, donde aparece escoltado por agentes de policía y con documentos legales.

En sus publicaciones, el influencer defendió su posición, alegando que el caso se centra en diferencias administrativas sobre el registro del vehículo y argumentando que la práctica de registrar autos en estados con menor carga fiscal es común entre propietarios de autos de lujo.

Por el momento, Detwiler enfrenta cargos formales por evasión de impuestos y se espera que se presente ante un tribunal local para responder a estas acusaciones.

