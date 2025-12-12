Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / El hombre que convirtió 225 firmas en un Récord Guinness: la historia de sus tatuajes

El hombre que convirtió 225 firmas en un Récord Guinness: la historia de sus tatuajes

Funky Matas sorprendió al alcanzar un Récord Guinness gracias a más de 225 firmas tatuadas en su espalda. Su curioso proyecto comenzó como una idea sencilla que terminó volviéndose viral.

Funky Matas
Funky Matas hombre ganador de Récord Guinness por 225 autógrafos en su espalda
Foto: Instagram de Funky Matas
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

Funky Matas, un tatuador y creador de contenido que vive en Florida, se convirtió en noticia internacional al obtener un Récord Guinness por llevar la mayor cantidad de firmas tatuadas en la espalda.

Su proyecto, que comenzó como una idea personal y poco convencional, terminó por convertirse en uno de los registros más llamativos dentro del mundo de los tatuajes. Actualmente, su piel reúne más de 225 autógrafos, todos convertidos de firmas reales en tatuajes permanentes.

Puedes leer: Así es el perro con la lengua más larga del mundo; tiene un récord mundial

Historia detrás de los 225 autógrafos de Funky Matas

Según explicó él mismo, cada firma incluida en su espalda representa un vínculo emocional, un recuerdo específico o una persona que ha influido en algún momento de su vida.

Funky afirmó en diversas entrevistas: “Si me has firmado en la espalda es porque me has inspirado de alguna manera o porque hemos vivido un momento genial juntos”.

Con esa premisa, comenzó a recolectar autógrafos en papel que luego, uno a uno, fueron tatuados para dar forma a esta colección que terminó atrayendo la atención del Guinness World Records.

La lista de firmas que componen su espalda incluye nombres muy reconocidos dentro del cine, la televisión, la música y la cultura popular.

Algunas de las rúbricas presentes pertenecen a actores como Elijah Wood, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, mientras que otras fueron realizadas por artistas y comediantes como Steve-O.

También figuran firmas relacionadas con personajes icónicos de la industria del entretenimiento y otras que provienen de amigos, colegas y personas cercanas a su entorno.

Funky Matas explica que reunir más de 225 firmas no fue un proceso sencillo. Para muchas de ellas debió asistir a eventos, visitar convenciones o esperar largas horas con la esperanza de que la persona aceptara estampar su firma en su piel.

En algunos momentos, asegura que tuvo que enfrentarse a negativas, falta de tiempo de los artistas o restricciones de seguridad que le impedían acercarse a quienes deseaba sumar a su proyecto.

Pese a esas dificultades, señala que cada firma obtenida “valió totalmente la pena” porque se convirtió en un recuerdo permanente y significativo.

Su objetivo nunca fue solo alcanzar un récord. Para él, este proyecto es una manera de documentar etapas de su vida, personas importantes y vivencias que marcaron su camino.

Puedes leer: Mujer da a luz a un bebé de más de 5 kilos y confiesa: “Pensé que no iba a poder”

Matas incluso menciona que aún tiene espacio para continuar ampliando este mural corporal y que planea llegar, si las oportunidades se dan, a alrededor de 300 firmas tatuadas.

Mira también: Cosas que a nadie le importan: el pedo más largo del mundo rompe récord Guinness

