Hombre "lobo" obtiene Récord Guinness; así luce de cuerpo entero

Un joven de 18 años ha sido reconocido con el Récord Guinness por tener el rostro con mayor cantidad de vello en el mundo. Se trata de Patidar, quien tiene el 95% de su cara cubierta de vello facial, con un total de 201,72 cabellos por centímetro cuadrado.

Para validar la marca, tuvo que viajar a Milán, Italia, donde un tricólogo especializado verificó la densidad de su vello facial con precisión.

Luego de recibir la distinción, Patidar expresó su felicidad y asombro al ser reconocido a nivel mundial. "Me he quedado sin palabras, no sé qué decir porque estoy muy feliz de recibir este reconocimiento", comentó al portal oficial de los récord Guinness.

Más allá del reconocimiento, el joven ha hablado sobre su vida con esta particular condición, desde su infancia hasta la actualidad. En su relato, mencionó que en su niñez muchas personas le temían debido a su apariencia, pero con el tiempo, al conocerlo, entendían que no era diferente a los demás.

"Me tenían miedo, pero cuando empezaron a conocerme y a hablar conmigo entendieron que sólo por fuera parecía diferente, pero por dentro no lo soy" , explicó en una entrevista.

A pesar de su condición, Patidar ha encontrado en las redes sociales un espacio para compartir su vida. En Instagram cuenta con más de 260 mil seguidores y también tiene un canal de YouTube donde documenta su día a día. "Me gusta como soy y no quiero cambiar mi apariencia", enfatizó.

La hipertricosis, la condición que padece

La causa de su inusual crecimiento de vello es la hipertricosis, un trastorno médico caracterizado por el crecimiento excesivo de vello en distintas partes del cuerpo. Esta condición puede presentarse en dos formas principales:

Hipertricosis congénita: Está presente desde el nacimiento y suele estar relacionada con factores genéticos. Puede manifestarse de diferentes maneras y en distintas zonas del cuerpo. Hipertricosis adquirida: Puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida debido a factores como ciertos medicamentos, desequilibrios hormonales o condiciones médicas subyacentes.

Si bien la hipertricosis no representa un riesgo grave para la salud, puede afectar emocionalmente a quienes la padecen. Dependiendo de la severidad y la zona afectada, algunos optan por tratamientos como depilación con cera, afeitado o procedimientos con láser para reducir la cantidad de vello.

