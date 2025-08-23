Lunes 1 de septiembre será festivo y habrá fin de semana largo; nuevo decreto

Septiembre 2025 arrancará con un regalo para miles de personas: un fin de semana largo de tres días consecutivos gracias al festivo decretado para el lunes 1 de septiembre. Este descanso permitirá a las familias disfrutar de tiempo en casa, aprovechar para viajes cortos o simplemente desconectarse de la rutina laboral.

La decisión que arropa a Argentina, es la conmemoración del aniversario fundacional de Hilario Ascasubi, localidad del partido bonaerense de Villarino. La fundación data del 1 de septiembre de 1912, y desde entonces se recuerda este día como fecha emblemática para la región. Los trabajadores de la administración pública de la localidad, así como aquellos empleados en sucursales del Banco Provincia, estarán exentos de cumplir con sus labores habituales.



Este fin de semana largo llega después del último feriado nacional del 17 de agosto, cuando se conmemoró el paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Agosto no contará con más descansos extendidos a nivel nacional, por lo que este primer día de septiembre será la oportunidad ideal para planear actividades recreativas o escapadas cortas.

Próximos fines de semana largos en Argentina

Después del lunes 1 de septiembre, los próximos descansos prolongados llegarán en noviembre:



Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable.

Estos feriados forman parte del calendario nacional que también incluye otras fechas clave:



8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible)

Inmaculada Concepción de María (inamovible) 25 de diciembre: Navidad (inamovible)

Navidad (inamovible) 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable)

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable) 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladable)

Día de la Diversidad Cultural (trasladable) 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable)

Día de la Soberanía Nacional (trasladable) 15 de agosto y 21 de noviembre: días no laborables con fines turísticos

Gracias a estos feriados, Argentina mantiene una distribución de descansos estratégicos que permite planear escapadas, actividades familiares y turismo interno. Para los que trabajan en empresas privadas, muchos negocios también suelen adaptarse al calendario de feriados nacionales, aunque esto puede variar según cada región.

El lunes 1 de septiembre se presenta entonces como una excelente oportunidad para relajarse, organizar viajes cortos o simplemente disfrutar de tiempo libre con amigos y familia. Con tres días de descanso, muchos podrán aprovechar para recorrer destinos cercanos, descansar en casa o visitar a seres queridos.

Este feriado marca un comienzo de mes con energía y permite que la rutina dé un respiro, mientras que los próximos fines de semana largos de noviembre se perfilan como nuevas oportunidades para planificar viajes y actividades especiales.