La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?; hay que esperar más de 50 días

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?; hay que esperar más de 50 días

Finalizando el puente del 18 de agosto muchos colombianos se están preguntando, ¿cuándo será el próximo festivo?, se aproxima un extenso periodo sin feriados.

