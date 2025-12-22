Publicidad

Fallece reconocida periodista; llevaba dos años luchado contra una lesión cerebral

Fallece reconocida periodista; llevaba dos años luchado contra una lesión cerebral

La periodista falleció en Bogotá tras enfrentar una compleja condición de salud desde 2023. Este fue su recorrido profesional.

Falleció Margiory Fiaschi, reconocida periodista venezolana
Falleció Margiory Fiaschi, reconocida periodista venezolana
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

La periodista venezolana Margiory Fiaschi, reconocida por su trayectoria en radio, medios digitales y televisión nacional, falleció este domingo en Bogotá, ciudad donde se encontraba acompañada por sus familiares. La información fue confirmada por la directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Carabobo, entidad que destacó su legado profesional y humano dentro del gremio de la comunicación.

La noticia se conoció a través de un mensaje difundido en redes sociales por el CNP, donde se resaltó el aporte de Fiaschi al periodismo regional y nacional. La organización señaló que su trabajo dejó huella en distintos espacios informativos, gracias a su disciplina, preparación y compromiso con la información.

Margiory Fiaschi era oriunda de Valencia, en el estado Carabobo, y se formó como comunicadora social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Desde sus primeros años demostró versatilidad y una clara vocación por el periodismo, lo que le permitió desenvolverse con solvencia en diferentes formatos y plataformas.

Su carrera inició en Radio América, donde dio sus primeros pasos frente a los micrófonos y fortaleció su estilo informativo. Posteriormente, asumió la dirección de Noticias24 Carabobo, una etapa que marcó un crecimiento importante en su perfil profesional y la posicionó como una referencia informativa en la región.

Con el paso del tiempo, su trabajo trascendió el ámbito regional y logró consolidarse en medios de alcance nacional. En televisión, su rostro se volvió familiar para la audiencia venezolana como ancla del programa “Entre Noticias”, transmitido por Globovisión. Allí se destacó por su equilibrio, claridad y manejo responsable de la información diaria.

Compañeros le dan último adiós a la periodista

Colegas y compañeros de trabajo la describieron como una profesional íntegra, organizada y respetuosa del oficio periodístico. Su trato cercano y su calidad humana fueron aspectos que constantemente resaltaron quienes compartieron jornadas laborales con ella, tanto en radio como en televisión y medios digitales.

Desde el año 2023, Margiory Fiaschi enfrentaba una delicada lesión cerebral que marcó un cambio significativo en su rutina personal y profesional. Durante ese periodo, fue sometida a distintos procedimientos médicos y tratamientos especializados, los cuales la mantuvieron alejada de los espacios informativos que lideraba.

A pesar de las dificultades asociadas a su condición de salud, la comunicadora decidió compartir parte de su proceso a través de sus redes sociales. En esas publicaciones, mostró fortaleza y transparencia, acompañada siempre por mensajes de fe y agradecimiento hacia quienes seguían atentos a su evolución.

Uno de los motores más importantes durante este proceso fue su hija Anapaula, de cuatro años, a quien mencionaba con frecuencia como su principal razón para mantenerse firme. Ese vínculo familiar fue ampliamente reconocido por sus seguidores, quienes respondían con mensajes de apoyo y solidaridad.

