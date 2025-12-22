¿Qué pasó con el niño que perdió a sus papás y se bajó del carro segundos antes?

Un hecho ocurrido la tarde del viernes 19 de diciembre en la vía que comunica a Buga con Buenaventura, en el Valle del Cauca, captó la atención nacional por un detalle registrado en video que terminó siendo determinante para la historia de un menor. Una pareja que se movilizaba en su vehículo particular junto a sus dos hijos quedó involucrada en un grave accidente vial mientras avanzaban lentamente por un tramo con alto flujo vehicular.

De acuerdo con la información conocida, Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz se desplazaban con sus hijos cuando un vehículo de carga los alcanzó por la parte trasera en medio del tráfico. El hecho se presentó en un punto donde varios automotores estaban prácticamente detenidos, una situación frecuente en esa carretera. Los adultos no lograron salir con vida, mientras que los menores sí sobrevivieron, lo que marcó un giro inesperado en medio de la emergencia.

Con el paso de las horas, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del estado en el que quedó el carro, lo que generó impacto entre los usuarios. Sin embargo, fue una grabación previa, hecha minutos antes, la que despertó mayor interés. En ese video se observa a la familia detenida en la vía, conversando con normalidad, sin señales de la situación que estaba por ocurrir.

En las imágenes se ve al hijo mayor, identificado como Julio, descendiendo del vehículo para atender una necesidad fisiológica a un costado de la carretera. La escena es breve y cotidiana. En medio del momento, su madre se despide de él con una frase espontánea y afectuosa. Ese gesto, registrado sin intención alguna, terminó siendo clave.

Poco después de que el menor se alejara del vehículo, ocurrió el hecho que cambiaría todo. Julio no estaba dentro del carro en ese instante, lo que explica por qué no resultó afectado de la misma forma. Su hermano menor, que permanecía en el vehículo, también logró sobrevivir y fue atendido por organismos de emergencia, siendo trasladado a un centro médico en Buenaventura para su valoración.

Las autoridades confirmaron que ambos niños recibieron atención médica y acompañamiento emocional tras lo ocurrido. Uno de ellos permaneció bajo observación especializada, aunque su estado fue reportado como estable.

La pareja era conocida en el corregimiento de Córdoba, en cercanías a Buenaventura, donde eran propietarios de un supermercado en el barrio Bellavista. Vecinos y clientes los reconocían por su trato cercano y su presencia constante en la zona. Tras lo ocurrido, la comunidad expresó su apoyo a la familia, especialmente a los menores, con mensajes de solidaridad y acompañamiento.

VIDEO momento de accidente en vía a Buenaventura; deja dos personas sin vida Foto: Captura redes sociales

¿Qué pasó con el niño que se bajó del carro?

Tras lo ocurrido, varias imágenes comenzaron a circular mostrando al niño mayor acompañado por personas de la comunidad que llegaron al lugar. En las fotografías se observa cómo fue acogido, resguardado y protegido por ciudadanos que intentaron brindarle tranquilidad en medio del caos que se vivía en la vía.

Testigos señalaron que el menor fue apartado del área más compleja del suceso y atendido por personas que se encontraban cerca, quienes lo cubrieron y permanecieron a su lado mientras llegaban las autoridades y los organismos de atención. Esa reacción inmediata permitió que el niño estuviera bajo cuidado constante desde los primeros momentos.

Posteriormente, el menor fue entregado a personal autorizado y quedó bajo seguimiento médico y emocional, al igual que su hermano.

Nota: Debido a lo sensibles de las imágenes, no compartimos el video en este artículo. Sin embargo, puedes verlo en el siguiente enlace disponible en plataformas digitales.