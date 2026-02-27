Payo de Grupo Frontera revela el costoso objeto que le quitaría a Carin León

Payo, el líder y vocalista de la exitosa agrupación Grupo Frontera, estuvo presente en los micrófonos de El Klub de la Kalle para compartir noticias sobre su vida personal y los proyectos que vienen para la banda.

El joven artista, quien actualmente tiene 22 años, conversó de forma abierta sobre diversos temas que incluyeron desde sus éxitos musicales hasta detalles muy privados de su vida y su afición por los motores. Durante el encuentro, el cantante mostró una actitud sencilla y carismática, mientras probaba algunas delicias de la gastronomía colombiana como el buñuelo.

El millonario carro de Carin León y los lujos de Payo

La pasión por los automóviles clásicos fue otro de los grandes temas de la charla. Payo reveló que posee una colección de siete vehículos, entre los que destacan un McLaren, un Dodge Charger de 1969 y un Mustang de 1967. Sin embargo, admitió que existe un coche específico de otro colega que despierta su interés, el Camaro de 1968 que pertenece a Carin León.



Al describir el vehículo de su amigo, Payo comentó con admiración que se trata de una pieza única valorada entre 170.000 y 200.000 dólares. "Ese carro se lo robaría" bromeó el artista al referirse a la tecnología que tiene ese automóvil, el cual incluso se abre mediante una aplicación móvil.



Otro tema de conversación que llamó la atención durante la entrevista fue el notable cambio de imagen del intérprete. Payo confesó que, junto a sus compañeros de banda, decidió enfocarse en el gimnasio y una dieta estricta para mejorar su presencia en el escenario.

El proceso no resultó nada sencillo, pues recordó que en el pasado intentó bajar de peso de forma incorrecta, lo que afectó su salud al punto de que su piel perdió firmeza por no comer adecuadamente.

El cantante afirmó: "Yo quisiera ser delgado, flaco pero siento que yo me miraría muy feo así". Además, explicó que ahora sigue un plan alimenticio de cinco comidas diarias diseñado por su entrenador personal.

A pesar de los sacrificios, Payo bromeó sobre las tentaciones culinarias durante su visita a Colombia: "Me dijeron que la dieta no existe en Colombia". Según el artista, este esfuerzo físico busca dejar atrás la imagen de "señores" que proyectaban al inicio de su carrera musical.

Fuera de los escenarios, el líder de Grupo Frontera demostró ser un hombre con mucha visión para los negocios. Comentó que invierte su dinero en propiedades raíces y departamentos en renta para asegurar su futuro.

Incluso relató que compró su primera casa a los 20 años en un terreno de seis hectáreas, algo que consideró un lujo necesario para su estabilidad familiar. A pesar de su éxito económico, aseguró con humor que la única persona a quien le debe dinero actualmente es a su esposa.

