La Profe Mónica se refiere al lenguaje inclusivo y lo que puede suceder con este

En una entrevista para el programa El Klub de la Kalle, la docente y creadora de contenido digital, conocida como la Profe Mónica, compartió sus ideas sobre los cambios actuales en nuestro idioma.

Con más de dos millones de seguidores en redes sociales, esta maestra colombiana utiliza el humor y la sencillez para enseñar reglas que muchos consideran difíciles. Durante la entrevista, relató que su proceso como escritora con la obra 'Un libro lleno de errores' le permitió entender que la escritura creativa es un desafío constante incluso para los expertos.

Puedes leer: Líder sindical de salud lanza mensaje al Gobierno tras fallecimiento de Cecilia Quintero



Sobre la tendencia de usar términos como "todes" o "elles", la invitada recordó que estos temas tomaron fuerza hace pocos años debido a movimientos que buscan defender nuevos pronombres.



La evolución natural del español según la experta

La Profe Mónica subrayó que el idioma no es estático y que su estado actual es consecuencia de siglos de modificaciones. Según sus palabras textuales durante la entrevista: "El lenguaje de hoy es la evolución y el cambio de la transformación del lenguaje de ayer".



Para la docente, llamar a este proceso "evolución" no significa necesariamente que el idioma mejore, sino que simplemente se transforma para adaptarse a las necesidades de comunicación de cada época.

Asimismo, explicó que el cambio es una condición necesaria para la supervivencia de cualquier lengua. Una de sus frases más destacadas en el programa fue: "Si no cambiara el lenguaje hablaríamos latín en este momento".

Esto sugiere que las propuestas actuales, como el lenguaje inclusivo, forman parte de una larga lista de intentos por modificar el habla, algunos de los cuales funcionan y otros desaparecen con el tiempo.

Puedes ver: Filtran supuesta canción de Karol G y despiertan rumores, ¿indirecta para Feid?

Publicidad

La experta, aclaró una duda común sobre quién decide qué términos son correctos. Explicó que las instituciones como la RAE solo registran lo que la gente ya practica de forma masiva. La docente fue enfática al decir: "No es que la RAE acepte o no acepte los que aceptamos somos nosotros y decidimos usarla o no usarla".

En la entrevista, mencionó ejemplos de palabras que antes se veían mal pero que hoy son normales. Citó casos como "estrés", que nació del inglés y terminó en el diccionario porque todos la usaban.

Publicidad

También habló de términos adaptados como "whisky", "champú" o "bluejean", e incluso casos curiosos como "murciégalo", que la RAE incluyó debido a su uso histórico y popular. Así, el futuro del lenguaje inclusivo queda bajo la decisión de la sociedad, "Hay palabras que llegan como una moda y somos los hablantes los que hacemos que se quede o que se vaya" comentó.

Por otra parte, la experta hizo una distinción necesaria entre el lenguaje que se usa en la calle y el que se requiere en entornos profesionales. Según Mónica, el lenguaje formal busca que el mensaje sea muy claro, especialmente para comunicadores sociales y profesionales que envían correos o documentos oficiales.

La docente sugirió que, aunque cada persona puede expresarse como prefiera en su día a día, poseer herramientas orales sólidas abre puertas laborales: "Si nos acostumbramos, claro, nosotros podemos hablar tal cual como se nos antoje cada día. Pero es mejor y sobre todo como profesionales hacer el ejercicio un poquito más formal". De este modo, la Profe Mónica invita a entender el idioma como una herramienta viva pero que exige cuidado según el contexto donde se emplee.

