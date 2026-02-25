Davivienda abre vacantes en Colombia; ofertas con y sin experiencia

La entidad financiera Davivienda inició un proceso de reclutamiento para 2026 con vacantes disponibles en distintas regiones de Colombia que abarcan desde cargos técnicos y profesionales hasta posiciones abiertas para personas sin experiencia.

Entre las oportunidades publicadas se incluyen puestos híbridos, modelo flexible que combina el trabajo presencial en la oficina con el trabajo remoto, y puestos presenciales, dirigidos a perfiles diversos tanto en áreas administrativas como en tecnología y atención al cliente.

Según la oferta de empleo publicada en el perfil oficial de la empresa en Linkedln, los puestos con vacantes disponibles incluyen:



Profesional en ‘growth’ marketing con enfoque en métricas digitales y campañas, ubicado en Bogotá bajo modalidad híbrida.

con enfoque en métricas digitales y campañas, ubicado en Bogotá bajo modalidad híbrida. Asesor múltiple supernumerario en Cali , con funciones comerciales presenciales para asesorar clientes sobre productos financieros.

, con funciones comerciales presenciales para asesorar clientes sobre productos financieros. Aprendiz Sena servicio para prácticas en Neiva , ideal para estudiantes en etapa final de formación.

, ideal para estudiantes en etapa final de formación. Desarrollador senior ‘full stack’ en Bogotá con responsabilidad en diseño y desarrollo de aplicaciones.

Las vacantes incluyen oportunidades para personas que se inician en el mercado laboral, lo cual amplía la posibilidad de empleo para recién egresados y quienes desean adquirir experiencia profesional desde cero.



Requisitos y cómo aplicar a las vacantes de Davivienda

Cada vacante publicada por Davivienda en su perfil de reclutamiento establece requisitos específicos que pueden incluir formación profesional en áreas relacionadas, experiencia previa para puestos técnicos, y en algunos casos, disponibilidad para modalidad híbrida o presencial.

Para quienes buscan opciones sin experiencia, el programa de aprendizaje con Sena o vacantes de entrada representan una puerta de ingreso al mundo laboral. Los interesados deben revisar las publicaciones oficiales de la entidad en Linkedln o en portales de empleo confiables para obtener los enlaces de postulación y fechas límite.

¿Qué opinan empleados sobre trabajar en Davivienda?

Con respecto a la opinión de empleados en portales como Glassdoor, el banco obtiene una calificación promedio de 4.6 sobre 5 estrellas, equivalente a un alto porcentaje de recomendación.

Los comentarios en Indeed también señalan un buen equilibrio entre la vida profesional y personal, beneficios laborales y un ambiente de trabajo colaborativo, con valoraciones altas en cultura organizacional y seguridad en el empleo.

Entre los puntos que resaltan quienes trabajan en Davivienda se encuentran:



Ambiente de trabajo colaborativo: profesionales señalan que se promueve el trabajo en equipo y el aprendizaje continuo.

profesionales señalan que se promueve el trabajo en equipo y el aprendizaje continuo. Beneficios extralegales: incentivos adicionales, primas y programas de reconocimiento.

incentivos adicionales, primas y programas de reconocimiento. Clima laboral positivo: muchos empleados destacan la calidad humana y la cultura organizacional como factores clave.

Sin embargo, también existen opiniones diversas en redes sociales donde algunos usuarios expresan experiencias mixtas sobre servicios o procesos internos del banco, aunque estos comentarios no están directamente relacionados con la experiencia laboral interna.