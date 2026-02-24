Cancelan dos puentes festivos esperados por los colombianos en 2026; chao a las vacaciones

Dos puentes festivos que muchos colombianos ya tenían en la cabeza para viajar o descansar no estarán disponibles en 2026. Aunque el calendario tendrá 18 días festivos, la forma en que caen varias fechas hace que dos descansos largos desaparezcan frente a lo que ocurrió en 2025.

El ajuste se da por la aplicación de la Ley Emiliani, oficialmente Ley 51 de 1983, que traslada la mayoría de festivos al lunes siguiente cuando no caen ese día. Gracias a esta norma, cada año se forman varios puentes, pero también hay temporadas en las que no es posible extender el descanso, como ocurrirá en dos momentos puntuales de 2026.

En términos generales, este año tendrá un festivo más que el anterior, porque el 20 de julio, Día de la Independencia, caerá lunes, algo que no pasaba desde hace siete años. Sin embargo, esa buena noticia viene acompañada de dos pérdidas que afectarán a quienes suelen organizar viajes largos en mitad y final de año.



¿Cuáles son los dos puentes que se perderán?

El primero de los puentes que se pierde es el de la Ascensión de Jesús. En 2025, esta fecha se celebró un lunes, lo que permitió un fin de semana largo en plena temporada atractiva para el turismo.

Para 2026, la conmemoración será el lunes 18 de mayo. Aunque sigue siendo lunes, ya no coincide con el mismo contexto de alta movilidad que tuvo el año anterior, lo que para muchos representa la pérdida de un puente estratégico para viajar.

El segundo cambio importante llega en diciembre. El Día de las Velitas, que en 2025 permitió un descanso amplio entre el 6 y el 8 de diciembre, en 2026 caerá martes. Eso significa que ya no habrá un receso largo como el del año pasado, y la mayoría de personas tendrá que conformarse con un solo día libre en medio de la semana.

Puentes festivos 2026 en Colombia ia

A pesar de estos ajustes, el calendario sigue ofreciendo varias oportunidades para descansar. De los 18 festivos oficiales, 11 se convertirán en puentes gracias a su traslado al lunes. Esto mantiene a mayo, junio y agosto como los meses con más pausas para los trabajadores, mientras que febrero y septiembre seguirán sin ningún día festivo.

Desde ya, quienes planean vacaciones pueden guiarse por el calendario que fue oficializado por el Ministerio de Hacienda, con las siguientes fechas: