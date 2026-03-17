Millonarios vs. Nacional EN VIVO: Link para ver el clásico este 17 de marzo ONLINE

El fútbol profesional colombiano se paraliza este martes 17 de marzo con una nueva edición del duelo más apasionante del país. Millonarios y Atlético Nacional se ven las caras en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en un enfrentamiento que promete emociones fuertes y una lucha táctica de alto nivel.

Si buscas cómo ver este encuentro, aquí te contamos todos los detalles para seguir la transmisión gratis online y por televisión.

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El presente de los gigantes: Sed de revancha

Millonarios y Atlético Nacional han sido dos de los equipos protagonistas en la escena del fútbol colombiano durante este 2026-I. Por un lado, el ‘verdolaga’ ha pisado fuerte en el torneo local, donde ha conseguido puntos claves que lo mantienen en la parte alta de la tabla.

En contraste, el ‘embajador’ ha contado con algunos traspiés en el campeonato colombiano, pero ha logrado compensar esa irregularidad imponiéndose con autoridad a nivel internacional.

El condimento especial de este partido es la historia reciente. En el último choque de ambos equipos, Millonarios demostró su poderío al eliminar a Atlético Nacional por un marcador de 1-3 en la Copa Sudamericana.

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Este resultado dejó una herida abierta en el equipo antioqueño, que llega a Bogotá con el objetivo claro de sacarse la ‘espinita’ y recuperar el orgullo ante su eterno rival.

Partido Nacional vs Millonarios hoy en vivo /Foto: IA/ Estadio Atanasio Girardot

Millonarios vs Atlético Nacional: Un duelo de realidades distintas

Millonarios deberá buscar los 3 puntos para mejorar en la tabla luego de caer frente al Boyacá Chicó en la jornada anterior. El equipo dirigido por Alberto Gamero sabe que no puede ceder más terreno si quiere asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales. La presión de la hinchada en Bogotá será un factor determinante para empujar al equipo hacia la victoria.

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Mientras tanto, Atlético Nacional pretende alargar su racha de triunfos. El conjunto verde llega con el pecho inflado tras haber encadenado victorias consecutivas frente a Águilas Doradas, Junior de Barranquilla y Llaneros. Esa inercia ganadora es la que intentarán aprovechar para asaltar El Campín y llevarse los tres puntos a Medellín.

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Link para ver el partido: Millonarios vs. Nacional

Para quienes se preguntan cómo seguir las acciones minuto a minuto, existen varias opciones para disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo. La transmisión oficial en video está a cargo de la señal cerrada de Win Sports+, pero si buscas alternativas gratis online, puedes seguir el relato emocionante de emisoras radiales que han volcado su contenido a plataformas digitales.



Detalles del encuentro:

La hora de inicio de este vibrante compromiso será a las 8:30 p.m., el escenario será el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y lo que se disputa son 3 puntos vitales en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I.

