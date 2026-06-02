Habla la mamá de Alexander Avendaño tras la tragedia en Guatapé: “Le dije que no fuera”

La muerte de Alexander Avendaño Varela sigue generando conmoción en Antioquia y en redes sociales. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer qué ocurrió durante una celebración en el embalse de Guatapé-El Peñol, las palabras de su madre se han convertido en uno de los testimonios más comentados alrededor del caso.

La mujer recordó que antes de que su hijo asistiera al evento le expresó una preocupación que hoy cobra especial relevancia para ella. Según relató, tenía un presentimiento que la llevó a pedirle que no fuera a esa actividad.

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“Yo le dije que no fuera porque tenía un mal presentimiento”, expresó la madre en declaraciones que rápidamente se difundieron en redes sociales y despertaron la reacción de cientos de personas que han seguido de cerca la historia.

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Alexander Avendaño tenía 20 años y falleció luego de ingresar a las aguas del embalse durante una celebración realizada el pasado 24 de mayo. Desde entonces, familiares, amigos y autoridades buscan respuestas sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

Otro de los mensajes que ha generado impacto es la afirmación realizada por la madre del joven, quien sostiene que fueron personas cercanas a su hijo quienes lo lanzaron al agua.

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“Sus propios amigos lanzaron a mi hijo y mi hijo se ahogó”, manifestó.

Estas declaraciones forman parte de los elementos que han alimentado la discusión pública mientras los investigadores continúan recopilando información para determinar exactamente qué sucedió durante los minutos previos a la emergencia.

Audios de testigos en el caso de Alexander Avendaño en Guatapé revelan qué pasó /Foto: redes sociales

Fiscalía analiza videos y reconstruye la cronología

Mientras la familia espera claridad sobre lo ocurrido, la Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que busca reconstruir cada detalle de la jornada.

Las autoridades recibieron registros de vigilancia, videos y documentación recopilada por la Alcaldía de Guatapé, material que ahora hace parte del proceso para establecer la secuencia de los hechos.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades municipales, el grupo de jóvenes llegó desde Medellín para participar en una actividad recreativa a bordo de una embarcación turística.

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Antes de iniciar el recorrido, los pasajeros fueron sometidos a dos controles de seguridad.

El primero ocurrió sobre las 11:50 de la mañana en el sector conocido como La Mona, uno de los puntos de control cercanos al Peñón de Guatapé. Allí se realizaron verificaciones de identidad y procedimientos preventivos.

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Posteriormente, antes del embarque, los asistentes fueron nuevamente inspeccionados por uniformados de la Policía Nacional.

Según la información entregada por la administración municipal, todos los pasajeros portaban chalecos salvavidas y cumplían con los requisitos establecidos para participar en el recorrido.

Carlos Hernán Espinosa Correa, secretario de Gobierno de Guatapé, explicó que durante estos procedimientos no se reportó la presencia de menores de edad entre los asistentes y tampoco se hallaron elementos prohibidos durante las inspecciones realizadas.