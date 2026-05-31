Última foto de Alexander Avendaño antes de morir en Guatapé; rodeado de "amigos"

Mientras continúan apareciendo videos y nuevos detalles sobre el caso de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que desapareció en las aguas del embalse de El Peñol-Guatapé, una imagen ha comenzado a llamar la atención en redes sociales.

Se trata de la que sería la última fotografía tomada por el joven antes de los hechos que terminaron convirtiéndose en noticia nacional.

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La imagen empezó a difundirse en distintas publicaciones relacionadas con el caso y muestra a Alexander a bordo del planchón donde horas después se registraría la emergencia.

En la instantánea, el joven aparece sonriente, tranquilo y compartiendo con varias personas que, al parecer, hacían parte del mismo grupo con el que disfrutaba del recorrido turístico por el embalse.

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Nuevo video desde otro ángulo del joven en un planchón de Guatapé /Foto: redes sociales

Una imagen que muestra un momento distinto de la jornada

De acuerdo con lo que se observa en la foto, Alexander Avendaño posa junto a varias personas mientras disfrutan del paseo en la embarcación.

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El joven se ve sonriente y compartiendo con quienes lo acompañaban durante el día. Aunque no se conoce con exactitud la hora en que fue captada la fotografía, la imagen correspondería a momentos previos a los hechos que posteriormente desencadenaron la emergencia en el embalse.

Durante los últimos días han aparecido varios videos que muestran diferentes momentos relacionados con lo ocurrido en el planchón. Algunos registran escenas de tensión y confrontaciones, mientras que otros fueron grabados desde ángulos distintos y evidencian la reacción de las personas que se encontraban en el lugar.

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Continúan apareciendo registros relacionados con el caso

La difusión de esta fotografía confirma que siguen surgiendo nuevos registros sobre las horas previas a la desaparición de Alexander Avendaño. Cada imagen y cada video han contribuido a reconstruir la cronología de los hechos ocurridos en el embalse de El Peñol-Guatapé.

Mientras las autoridades continúan avanzando en las investigaciones correspondientes, en redes sociales siguen apareciendo fotografías, videos y testimonios que mantienen el interés público sobre el caso.

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La última foto conocida de Alexander Avendaño se ha convertido en uno de los registros más comentados de las últimas horas. En ella se observa a un joven sonriente, compartiendo con quienes lo acompañaban en el planchón, en una escena que quedó capturada poco antes de que se produjeran los acontecimientos que terminaron marcando el desenlace de aquella jornada en Guatapé.

Última foto de Alexander Avendaño antes de morir en Guatapé