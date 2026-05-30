¿Quién es Vanessa Pulgarín?, la colombiana que ganó el Miss Grand International All Stars

Colombia vuelve a celebrar en grande dentro del universo de los certámenes internacionales. Esta vez el nombre que acapara titulares es el de Vanessa Pulgarín, quien consiguió un triunfo histórico al convertirse en la primera ganadora de Miss Grand International All Stars, competencia celebrada en Bangkok, Tailandia, y que reunió a reconocidas candidatas con trayectoria en escenarios internacionales.

Su nombre sonó con fuerza desde el inicio, pero fue en la gala final donde terminó confirmando lo que muchos ya anticipaban: la corona tenía destino colombiano.

La elección se llevó a cabo este 30 de mayo y cerró con uno de los momentos más comentados de la noche. Vanessa Pulgarín avanzó entre las participantes más fuertes del certamen hasta quedarse con el título inaugural, consolidando una participación que estuvo marcada por seguridad, presencia escénica y conexión con el público.

Vanessa Pulgarín se robó la atención desde el inicio del certamen

Desde sus primeras apariciones oficiales en Bangkok, Vanessa Pulgarín empezó a posicionarse entre las favoritas. Su desempeño en pasarela, su desenvolvimiento frente al jurado y la experiencia acumulada en concursos internacionales la llevaron a destacar en cada etapa de la competencia.

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La colombiana ya tenía recorrido dentro del mundo de los reinados. Su participación en Miss Universo 2025, también realizado en Tailandia, le permitió proyectarse internacionalmente y fortalecer su nombre dentro de la industria de la belleza.

Esa experiencia previa terminó jugando a su favor en Miss Grand International All Stars, un certamen pensado precisamente para reunir a candidatas con historia en concursos alrededor del mundo.

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“Una de las participantes más destacadas de toda la competencia”, comentaron seguidores del evento durante la transmisión final, mientras su nombre seguía apareciendo entre las favoritas.

La competencia incluyó presentaciones oficiales, actividades con la organización, desfiles en traje de baño, pasarela en traje de gala y encuentros con el público, espacios en los que Vanessa Pulgarín logró mantener protagonismo constante.

Vanessa Pulgarín lideró una fuerte participación colombiana en Bangkok

El camino de Colombia en esta edición también estuvo acompañado por otra representante destacada: Priscila Londoño. Ambas fueron las cartas fuertes del país dentro del certamen y llamaron la atención desde las primeras jornadas.

Priscila Londoño, reconocida por haber sido Miss Grand Colombia 2022, también avanzó con fuerza hasta ubicarse dentro del top 10, dejando a Colombia como una de las delegaciones más sólidas del concurso.

Pero la noche definitiva terminó concentrando toda la expectativa en el cierre entre Vanessa Pulgarín y Faith Maria Porter, representante de Ghana.

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Ambas llegaron como dos de las grandes favoritas luego de registrar algunos de los puntajes más altos durante la etapa preliminar.

El momento final estuvo cargado de emoción. Las dos candidatas fueron tomadas de la mano mientras se anunciaba el resultado definitivo.

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Finalmente, el nombre de Vanessa Pulgarín fue el elegido por el jurado, desatando la celebración de la delegación colombiana.

Con este resultado, Vanessa Pulgarín suma un nuevo logro a su trayectoria como modelo y comunicadora social. Además, se convierte oficialmente en la primera mujer en portar la corona de Miss Grand International All Stars, un reconocimiento que marca el debut del certamen y que vuelve a poner el nombre de Colombia en lo más alto de la escena internacional.

Bangkok fue el escenario. La expectativa creció durante toda la competencia. Y al final, fue Vanessa Pulgarín quien terminó llevándose el momento más importante de la noche: la primera corona de Miss Grand International All Stars.