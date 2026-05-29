Kevin Santiago tuvo extraña actitud antes de desaparecer; daría pistas de lo ocurrido

Siguen apareciendo nuevos detalles del caso de Kevin Santiago Ángel Garzón, un profesor de 31 años cuya desaparición, reportada el pasado 20 de mayo de 2026, terminó cuando se encontró el cuerpo del profesor en una zona de El Tintal. El docente fue visto por última vez en el barrio Gran Colombiano, en Kennedy.

La investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, comenzó con el testimonio de su madre, Marta Garzón, quien relató que Kevin mantenía una rutina de contacto permanente.

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Sin embargo, el miércoles de su desaparición, ella le escribió a las 6:20 p. m. y este le respondió de una manera fría que se encontraba haciendo ejercicio, pese a que en otros días no le escribía, sino tenía una conversación vía telefónica.



Posteriormente, se conoció que el profesor no llegó a su hogar a las 11:30 p. m. y dejó de responder mensajes que figuraban como leídos, después para la 1:15 a. m. del jueves, su teléfono ya no tenía conexión a internet y las llamadas se desviaban al buzón de voz.

Hasta el viernes 22 de mayo, ciudadanos que realizaban labores de reciclaje en un terreno baldío del sector Tintal 2 alertaron sobre un maletín sospechoso y las autoridades confirmaron que se trataba de un cadáver con signos de tortura e incineración oculto dentro de una maleta de viaje y fue hasta el lunes 25 que se confirmó que era el docente.

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¿Qué más datos se conocen de la muerte de Kevin Santiago?

Según los registros, la noche de su desaparición, Kevin Santiago ingresó a una vivienda de tres pisos en el barrio La Rivera, en Kennedy, acompañado de una mujer a la que aparentemente ya conocía, posteriormente, algunos hombres entraron a la misma residencia.

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Minutos después, las cámaras captaron a tres hombres saliendo de la casa cargando una maleta café con una toalla naranja, donde presuntamente transportaban el cuerpo. A la 1:45 a. m., un taxi recogió a los sospechosos y la maleta, trasladándose 4,6 kilómetros hasta el potrero donde finalmente abandonaron los restos.

Fuentes de la Fiscalía que hablaron El Tiempo confirmaron que existen tres personas indiciadas por lo ocurrido, aunque hasta el momento no se han hecho efectivas órdenes de captura, ni revelaron los nombres, esto mientras se siguen buscando más información para explicar lo sucedido.

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