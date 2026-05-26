Crudos detalles de cómo encontraron cuerpo de Kevin Santiago; una maleta fue clave

Continúan apareciendo detalles del caso de Kevin Santiago Ángel Garzón, un profesor de informática y robótica de 31 años que había sido reportado como desaparecido el pasado 20 de mayo. Después de cinco días de angustiosa búsqueda por parte de sus familiares, las autoridades confirmaron que los restos fueron hallados en una zona baldía de Kennedy.

La desaparición del docente ocurrió después de que saliera de entrenar en un gimnasio del barrio Gran Colombiano. Su rastro se perdió por completo hasta la tarde del viernes 22 de mayo, alrededor de las 3:30 p.m., cuando se produjo un aterrador descubrimiento en el barrio El Tintal, específicamente en la carrera 92 con calle 11.

Posteriormente, su cuerpo fue localizado en una zona boscosa donde se terminan arrojando los residuos, tanto es así que un reciclador habló para CityTv, y afirmó que se encontraba en el lugar vio una maleta y, al notar algo extraño, informó a una conocida.



La mujer, movida por la curiosidad, se acercó al objeto y se percató de que sobresalía una pierna humana, lo que la llevó a alertar de inmediato a una patrulla de la Policía que transitaba por el sector.

A pesar de que el hallazgo del cuerpo se produjo el viernes, la identidad de la víctima sólo pudo ser confirmada oficialmente el lunes 25 de mayo. Esta demora se debió al delicado y atroz estado en el que se encontraban los restos. “Yo me acerqué por curiosidad porque había una pierna que sobresalía de la maleta”, señaló.

Hallan sin vida al profesor Kevin Santiago Ángel; estaba en Medicina Legal hace días Foto: foto montaje realizado por La kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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¿Por qué las autoridades se demoraron en identificar el cuerpo de Kevin Santiago?

Las fuentes oficiales indicaron que el cuerpo de Kevin Santiago presentaba signos de tortura y estaba incinerado.Tanto es así que se menciona que esta acción estaba búsqueda para evitar la identificación del cuerpo. Debido a estas condiciones, Medicina Legal y el CTI de la Fiscalía tuvieron que realizar análisis minuciosos durante varios días.

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Finalmente, fue a través del cotejo de huellas dactilares que se logró establecer la plena identidad del docente. De igual forma, se conoció que la Fiscalía General de la Nación asumió el caso. Hasta el momento, las autoridades descartaron que se tratara de un hurto o que estuviera relacionado con su labor profesional.

Según información de EL TIEMPO, los videos registran el momento en que el profesor ingresa a una vivienda acompañado de una mujer. Horas más tarde, las mismas cámaras captaron a dos hombres saliendo del inmueble cargando la maleta en la que, presuntamente, habrían trasladado el cuerpo hasta el lugar donde fue abandonado.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó profundamente el crimen y aseguró que ya existen avances importantes para dar con el paradero de los responsables.

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