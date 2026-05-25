Caso Yulixa: La “llamada trampa” que ayudó a ubicar a María Fernanda; familiar la traicionó

Nuevos detalles siguen apareciendo alrededor del caso de Yulixa Toloza y esta vez la atención se centra en una estrategia que, según la Sijín de Bogotá, resultó clave para seguirle el rastro a los implicados tras la desaparición de la mujer de 52 años.

Fue el coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la Sijín de Bogotá, quien reveló en el pódcast “Más Allá del Silencio”, dirigido por el periodista Rafael Poveda, que durante las investigaciones realizaron una especie de “llamada trampa” para intentar ubicar a María Fernanda Delgado, propietaria del establecimiento clandestino donde se realizó el procedimiento estético.

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Según contó el oficial en el programa, los investigadores aprovecharon que uno de los capturados en Cúcuta, identificado como el tío de María Fernanda, todavía mantenía comunicación con ella. A partir de eso, las autoridades intentaron generar contacto directo mientras avanzaban desesperadamente en la búsqueda del cuerpo de Yulixa.

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La llamada que cambió el rumbo de la investigación

De acuerdo con el relato, el objetivo principal era lograr que María Fernanda hablara sobre lo ocurrido y revelara información que permitiera encontrar a Yulixa.

Durante la llamada, los investigadores comenzaron a preguntarle directamente sobre el cuerpo y sobre los movimientos realizados después de que la salud de la mujer se complicara dentro del establecimiento conocido como ‘Beauty Láser’.

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Sin embargo, la reacción de María Fernanda llamó la atención de los uniformados. Según explicó el jefe de la Sijín, la mujer habría evitado continuar la conversación desde el primer momento.

El coronel relató que ella repetía constantemente que no sabía de qué le estaban hablando y que desconocía completamente la situación. Poco después, decidió cortar cualquier tipo de comunicación.

“Se desconecta del celular”, contó el oficial durante el pódcast al explicar cómo terminó abruptamente la conversación.

Aunque la llamada no permitió obtener inmediatamente la ubicación exacta del cuerpo, sí terminó siendo fundamental para otro punto clave de la investigación: confirmar que María Fernanda y las demás personas involucradas ya habían salido de Colombia y estaban en territorio venezolano.

La cruel frase del anestesiólogo mientras Yulixa perdía la vida /Foto: redes sociales

El rastro que siguieron los investigadores

Tras esa comunicación, las autoridades comenzaron a cruzar información telefónica, registros migratorios y movimientos relacionados con los implicados para seguir reconstruyendo las últimas horas posteriores al procedimiento realizado a Yulixa.

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La investigación avanzó en medio de una presión enorme por encontrar el cuerpo de la mujer, mientras agentes analizaban cámaras de seguridad, peajes y recorridos de vehículos utilizados esa noche.

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Según explicó el coronel, cada pequeño detalle ayudó a cerrar el cerco alrededor de los implicados. Incluso esa breve llamada terminó siendo una pieza importante dentro del rompecabezas que armaban los investigadores.

Días después, las autoridades confirmaron la ubicación y posterior retención de los involucrados en Venezuela, entre ellos María Fernanda Delgado, su pareja Edinson Torres y Eduardo David Ramos, señalado de realizar el procedimiento ilegal.

Posteriormente, otra videollamada realizada desde Colombia permitió avanzar aún más en el caso. Según contó el coronel Gallego, allí los implicados terminaron entregando información sobre el lugar donde había sido abandonado el cuerpo de Yulixa entre los municipios de Apulo y Anapoima.