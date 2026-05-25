Quién es Pilar Rueda, la discreta esposa de Iván Cepeda que huye de los focos

Con el avance de la campaña presidencial, el interés de los ciudadanos no solo se centra en las propuestas políticas de los candidatos, sino también en sus vidas privadas. Uno de los perfiles más buscados es el de Iván Cepeda Castro, actual aspirante del Pacto Histórico.

Más allá de su larga trayectoria como congresista y defensor de derechos humanos, muchos colombianos se preguntan quiénes integran su núcleo familiar más cercano, quién es su esposa y cómo está conformada su descendencia.

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Blanca del Pilar Rueda, la esposa y compañera de vida de Iván Cepeda

La esposa de Iván Cepeda es Blanca del Pilar Rueda Jiménez, conocida públicamente como Pilar Rueda. La pareja contrajo matrimonio en el año 2014, consolidando una unión basada tanto en el afecto personal como en la afinidad ideológica y profesional.

Rueda es una destacada antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la defensa de los derechos humanos, el enfoque de género y la protección de las mujeres víctimas del conflicto armado.

A diferencia de otras figuras públicas, Pilar Rueda se ha caracterizado por mantener un perfil técnico y sumamente reservado.

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Durante las negociaciones de paz en La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC, jugó un papel clave como asesora para garantizar que los acuerdos tuvieran una perspectiva de género sólida.

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Desde el año 2018, se desempeña como investigadora y asesora en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep).

En la actual contienda electoral, la prensa destaca que, de llegar a ser primera dama, Rueda marcaría una notable distancia del protagonismo mediático tradicional, enfocándose estrictamente en su labor social.

Pilar Rueda, la esposa de Iván Cepeda

Los hijos de Iván Cepeda y su vida privada

En cuanto a su vida familiar, Iván Cepeda Castro ha mantenido los detalles sobre sus hijos bajo absoluta reserva debido al alto nivel de exposición y riesgo que ha enfrentado durante su trayectoria política y en la defensa de los derechos humanos.

Públicamente se conoce que el senador tiene al menos un hijo menor de edad, quien para marzo de 2026 tendría 15 años.

La privacidad alrededor de su entorno familiar ha sido una constante en su vida pública, evitando exponer nombres, rutinas o detalles personales de sus hijos.

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Incluso, recientemente el menor estuvo en medio de una polémica política luego de que fuera mencionado en ataques difundidos durante el ambiente electoral, situación que generó rechazo en diferentes sectores que cuestionaron el uso de familiares de políticos dentro del debate público.

En el plano sentimental, Iván Cepeda estuvo casado inicialmente con Claudia Girón, con quien participó en la creación de la Fundación Manuel Cepeda Vargas. Posteriormente contrajo matrimonio con Pilar Rueda, quien ha mantenido un perfil mucho más discreto frente a la opinión pública.

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