Cepeda y De la Espriella, reñidos en votos este 31 de mayo, según última encuesta

Según la más reciente medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada por Cambio y realizada entre el 16 y el 22 de mayo de 2026, la competencia por la presidencia se ha cerrado de una forma que pocos vaticinaban hace apenas unos meses.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, programadas para este próximo 31 de mayo, los candidatos principales están prácticamente codo a codo en lo que los expertos ya califican como un empate técnico.

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El senador Iván Cepeda, quien representa al Pacto Histórico, sigue manteniendo el primer lugar con un 33,4 % de la intención de voto.



Sin embargo, no puede relajarse, ya que el abogado Abelardo de la Espriella ha registrado un crecimiento meteórico que lo ha llevado a alcanzar el 30,9 %.

Teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es inferior al 3%, ambos aspirantes están en una posición de disputa directa por el liderazgo nacional.

Si analizamos la evolución de los números, la situación de Cepeda es curiosa. Aunque ha liderado todas las encuestas del CNC durante este año, sus cifras actuales muestran una tendencia al estancamiento.

De hecho, su punto más alto fue el 3 de mayo con un 37,2 % lo que significa que ha experimentado un descenso de 3,8 puntos porcentuales en el último periodo, marcando su nivel más bajo desde enero.

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Por el contrario, De la Espriella se ha consolidado como el "jugador estrella" del momento, incrementando su intención de voto en nada menos que 10 puntos en solo 20 días, superando por primera vez la barrera psicológica del 30 %.

Mientras los dos punteros se sacan chispas, la senadora Paloma Valencia parece estar perdiendo terreno, según la encuesta.

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La encuesta refleja que Valencia se ubica en el tercer lugar con un 12,6 %, una caída significativa comparada con el 22,6 por ciento que registraba en marzo.

Con estos datos, la candidata uribista hoy cuenta con menos de la mitad del apoyo que ostenta De la Espriella, lo que redefine las alianzas y las estrategias de cara al cierre de campaña.

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El análisis demográfico nos cuenta una historia aún más detallada sobre quiénes están apoyando a cada candidato. De la Espriella muestra una fortaleza envidiable en los estratos 3, 4, 5 y 6.

Además, aunque ambos empatan entre los votantes de 35 a 44 años, el abogado logra aventajar a Cepeda por ocho puntos en el rango de edad de los 45 a 54 años.

Regionalmente, el mapa se divide: De la Espriella domina en el Eje Cafetero con un 35 %, mientras que Cepeda se hace fuerte en Bogotá con un 37,1 por ciento.

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¿Qué pasaría en una eventual segunda vuelta?

El estudio también exploró este escenario de "voto a voto". En una confrontación directa, Abelardo de la Espriella registra un 43,6 % frente a un 40,9 por ciento de Iván Cepeda.

Esto indica que, de mantenerse la tendencia, el cierre de las urnas será uno de los eventos más seguidos en la historia reciente del país.

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Esta encuesta se basó en 2.202 entrevistas presenciales en todo el territorio nacional, capturando el sentir ciudadano tras el cierre de los eventos públicos y las recientes controversias de la agenda política.