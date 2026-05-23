Él es Francisco Bolívar, actor de Sin senos sí hay paraíso y sobrino de Gustavo Bolívar

El nombre de Francisco Bolívar ha inundado las tendencias digitales de América Latina.

Más allá de ser identificado frecuentemente como el sobrino de Gustavo Bolívar—el influyente libretista, exsenador y político colombiano—, Francisco ha consolidado una robusta carrera propia en las pantallas que le ha otorgado el cariño de millones de espectadores internacionales.

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Trayectoria artística y el éxito de "Jotica"

Nacido en Bogotá el 21 de diciembre de 1984, Francisco Bolívar mostró una fuerte inclinación por las artes escénicas desde su infancia.

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Su debut y posterior desarrollo actoral estuvieron marcados por su versatilidad, permitiéndole participar en más de 20 producciones de gran calibre en la televisión hispana.

Entre sus títulos destacados se encuentran producciones emblemáticas como Escobar, el patrón del mal, Tres Caínes, La viuda negra y Los Victorinos.

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Sin embargo, el papel que marcó un antes y un después en su vida profesional fue el de Jota (o Jotica) en la icónica saga Sin senos sí hay paraíso (secuela de Sin tetas no hay paraíso).

Este entrañable personaje, caracterizado por su lealtad y carisma, lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en uno de los rostros más queridos de la cadena Telemundo.

El vínculo con su tío Gustavo Bolívar

La relación familiar con Gustavo Bolívar ha sido un arma de doble filo para el actor. En el ámbito personal, Francisco ha manifestado una profunda admiración por su tío, considerándolo un mentor y una figura paterna fundamental, dado que creció en un hogar liderado por su madre soltera.

No obstante, la exposición política de su tío también le ha acarreado duras críticas y prejuicios en redes sociales por parte de sectores opositores, retos que el intérprete ha tenido que sortear demostrando su talento independiente en los sets de grabación.

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¿Qué pasó con Francisco Bolívar en 2026?

La alerta entre sus seguidores se encendió a mediados de mayo de 2026, cuando se confirmó su inesperada salida de las grabaciones de la nueva temporada de la serie.

Tras haber filmado aproximadamente 40 capítulos, el actor abandonó la producción y fue reemplazado de forma emergente por el actor David Trejos para dar continuidad a la historia.

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Colegas del elenco, como el reconocido actor Fabián Ríos, rompieron el silencio en redes sociales solicitando cadenas de oración por el bienestar del bogotano.

De acuerdo con reportes de periodistas del entretenimiento y fuentes cercanas, Francisco estaría atravesando una fuerte crisis emocional y de salud mental, presuntamente ligada a presiones personales, rupturas afectivas y pérdidas económicas en plataformas digitales.

Actualmente, su círculo familiar, encabezado por su tío Gustavo, se encuentra apoyándolo en este proceso de recuperación.

