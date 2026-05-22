Reconocido artista urbano murió después de un ataque armado; tenía 22 años

Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como Degezeta perdió la vida en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El joven intérprete, de apenas 22 años, fue víctima de un ataque armado directo la noche del pasado miércoles 20 de mayo.

De acuerdo con los reportes policiales y versiones de testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la noche en el barrio Miguel Alemán, donde un ataque se presentó en el cruce de las calles Constitución y Jesús Andrade, justo frente al estadio Ángel Flores, sede del equipo de béisbol Tomateros de Culiacán.

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Además las autoridades comentaron que, Degezeta viajaba en un automóvil Nissan Versa de color gris en compañía de Iván Marlon, de 45 años, quien formaba parte de su equipo de trabajo,. Según las investigaciones preliminares, los agresores aprovecharon el momento en que el vehículo se detuvo por un semáforo en rojo para acercarse y disparar en repetidas ocasiones contras los ocupantes.



Tras esto, el automóvil quedó con el motor encendido y mal estacionado, mientras que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional acordonaron la zona para permitir las labores de los peritos de la fiscalía estatal, recolectando elementos importantes para la investigación.

¿Quién fue Degezeta?

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Degezeta, era originario de Hermosillo, Sonora, pero este se había trasladado a Culiacán con el firme objetivo de profesionalizar su carrera y ganarse un lugar en el género urbano, al punto que su sello discográfico, Hyphy Music Inc., emitió un emotivo comunicado lamentando la pérdida de quien consideraban un hermano, esto mediante sus redes sociales.

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De igual forma, se conoció que el cantante se encontraba en un momento clave de su carrera, habiendo lanzado apenas cinco días antes su nuevo sencillo titulado 'Glopeta', además de que sus canciones ya estaban alcanzando más de 38,000 oyentes mensuales en Spotify con temas como 'Chanel', 'Tosto Nazo' y 'Mentira Buena'.

Sin embargo, las autoridades comentaron que minutos antes del ataque este habría usado sus redes sociales para mandar un mensaje y compartió una historia en Instagram que se convertiría en su último mensaje para sus seguidores: "Vieran qué bonito suena cuando los zumbo".

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables, quienes huyeron del lugar tras el ataque.