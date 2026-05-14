Él es David Cano, señalado de acabar con madre e hijo y ocultar los cuerpos en su casa

Continúan apareciendo detalles de lo ocurrido en el municipio de Florida, Valle del Cauca, donde se hallaron los cuerpos de una madre y su hijo de tan solo 11 años enterrados en su propia casa, quienes se encontraban desaparecidos desde el pasado mes de abril. A lo que las autoridades identificaron al posible responsable de este acto como David Cano.

La tragedia comenzó a gestarse el 19 de abril de 2026, fecha en la que Mireyda Ordóñez y su hijo perdieron todo contacto con sus allegados. Situación que se extendió casi un mes, la preocupación creció entre sus familiares y habitantes de la comunidad, ya que no era habitual que la mujer se ausentara de tal manera sin dejar rastro.

Puedes leer: Sale a la luz el presunto responsable de la muerte de madre e hijo enterrados en su casa



Sin embargo, se conoció que el desenlace de esta búsqueda ocurrió el 13 de mayo, cuando familiares de las víctimas llegaron hasta la casa donde residían. Al inspeccionar los alrededores de la propiedad, notaron que hubo movimientos inusuales en el patio, lo que llevó a los vecinos a alertar sobre lo ocurrido.



Tras alertar a las autoridades, unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía Judicial confirmaron que, efectivamente, los dos cuerpos estaban sepultados en ese sitio.

¿Quién es David Cano?

Una vez se confirmaron que se trataba de Mireya Ordoñez y su hijo, las investigaciones preliminares han señalado como principal responsable de este ataque a David Cano, quien era la pareja sentimental de la joven, pero habrían discutido días previos de la desaparición de los dos, según mencionaron las autoridades a Noticias Caracol.

Publicidad

Puedes leer: Encuentran muerto en Barranquilla a boxeador que había desaparecido tras perder pelea

No obstante, el caso ha tomado un rumbo complejo debido al destino del señalado. Según la información difundida, David Cano fue encontrado muerto en una zona rural de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca a tan solo 8 días de la desaparición de Mireya y su hijo.

Publicidad

Las autoridades manejan la hipótesis de que el sujeto se habría quitado la vida, poco después de la desaparición de la mujer y el menor. Actualmente, el caso permanece bajo reserva judicial mientras se adelantan las diligencias correspondientes.

A su vez el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses trabaja en los análisis forenses para determinar con exactitud las causas y el momento de los fallecimientos, mientras las autoridades siguen recolectando pruebas y testimonios para poder esclarecer lo ocurrido.

Mira también: Encuentran sepultados en el patio de su casa a madre e hijo en Florida, Valle