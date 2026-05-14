Giro en caso de exreina Carolina Flores; cartas de su suegra evidenciaría más implicados

Siguen apareciendo detalles del caso de la exreina Carolina Flores, el cual ocurrió a mediados de abril de 2026, dió un nuevo giro sobre lo ocurrido, esto tras la reciente captura de su suegra, Érika María Herrera, en Venezuela, debido a que fueron encontrados mensajes que harían alusión a más personas implicadas.

Investigaciones de las autoridades mencionaron que la víctima tenía conflictos familiares y estos se intensificaron en los últimos años. Al punto que unos tios de Carolina Flores llegaron a mencionar que el posible móvil de lo ocurrido estaría relacionado con “una millonaria herencia que la joven recibió en 2024 por la muerte de su papá”.

Javier Flores, tío de la exreina, quien cuestionó abiertamente el comportamiento de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina, durante el ataque. El familiar expresó en una entrevista que “la reacción del hombre no correspondería a la de alguien que presencia una tragedia de esa magnitud contra una persona a la que amaba”.



¿Qué encontraron las autoridades tras la captura de la suegra de Carolina Flores?

Una vez se presentó la captura de Érika María Herrera en el edificio Parque Alegre, ubicado en la urbanización El Cigarral en Venezuela, reveló que la mujer no estaba totalmente aislada mientras huía de la justicia mexicana, dado que su captura inicial se presentó por un desacato contra las autoridades de este país.

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Sumado a esto, la creadora de contenido conocida como "La Parcera Justin" expuso la existencia de supuestas cartas y mensajes de texto que la suegra enviaba desde su celular, en este según ella la suegra de Carolina Flores habría recibido apoyó económico de uno de sus parientes para mantenerse en el extranjero.

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“Las cartas en donde mantenía comunicación con su hijo y también con sus hermanos, que le seguían enviando dinero a Venezuela”, señalan que la mujer pudo haber tenido una red familiar que la estuviera apoyando mientras se encontraba prófuga de las autoridades por este caso.

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De igual forma, se conoce que en uno de los textos se lee: “Hola, hermana mayor, para hacerte saber que estoy bien. Estoy hospedada en un lugar familiar. No ando en la calle paseando con el celular ni corriendo peligros”. mientras que en otro fragmento se alcanza a leer: “Estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades, no te angusties”.

Pese a esto, las autoridades aún deben confirmar oficialmente la veracidad de estos documentos, para confirmar si lo ocurrido con la exreina de belleza Carolina Flores estaba planificado por una red familiar.