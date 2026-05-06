Suegra de Carolina Flores asegura que el arma “se disparó sola”: revelan nuevos mensajes

Nuevos detalles siguen apareciendo alrededor del caso de Carolina Flores, la modelo mexicana cuyo fallecimiento ha generado conmoción internacional.

Esta vez, salieron a la luz varios mensajes que habrían sido encontrados en el celular de Érika María Guadalupe Herrera, suegra de la joven y actualmente detenida en Venezuela mientras avanza el proceso de extradición hacia México.

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Las autoridades continúan revisando la información almacenada en el teléfono de la mujer de 63 años, quien permaneció varias semanas prófuga antes de ser ubicada en Caracas.

Según reportes divulgados por medios internacionales, entre los archivos encontrados habría notas dirigidas a su hijo Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores.

Uno de los escritos es el que más ha llamado la atención, pues allí Érika Herrera asegura que el arma “se disparó sola”, versión que ha generado múltiples reacciones luego de conocerse los hallazgos de la investigación oficial.

Destapan carta de Érika Herrera a su hijo /Foto: redes sociales /IA

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Los mensajes que habrían sido hallados en el celular de Érika Herrera

De acuerdo con publicaciones de medios como La Razón y Radio Fórmula, las notas descubiertas en el dispositivo de la mujer reflejarían su estado emocional antes y después de lo ocurrido el pasado 15 de abril.

En varios textos, la suegra de Carolina Flores le habría expresado a su hijo sentimientos de celos y molestia relacionados con la relación familiar. S

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Sin embargo, una de las frases que más controversia ha causado es aquella en la que asegura que nunca pensó utilizar el arma.

“Sentí que era como darle cinturónazos, pero por Dios que la pistola se disparó sola”, habría escrito en una de las notas encontradas en el celular.

Las autoridades mexicanas, por su parte, han sostenido una versión distinta basada en los resultados de la investigación y los análisis forenses realizados al cuerpo de Carolina Flores.

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El caso continúa avanzando mientras esperan la extradición

El proceso judicial sigue desarrollándose en medio de una fuerte atención mediática tanto en México como en otros países de América Latina. La mujer permanece detenida en una celda de Interpol en Caracas mientras se resuelve su traslado hacia territorio mexicano.

La investigación también ha tomado relevancia debido a las imágenes obtenidas por una cámara de monitoreo instalada dentro de la vivienda. Ese material audiovisual se convirtió en una de las principales piezas analizadas por las autoridades durante el caso.

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Además de las notas encontradas en el celular, también se conocieron otros mensajes donde Érika Herrera habría intentado justificar sus acciones asegurando que únicamente quería “castigar” a Carolina Flores por comportamientos que le molestaban.

“Yo tenía el arma para protegerme”, habría señalado en otro de los textos revelados.

