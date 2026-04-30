Destapan carta de Érika Herrera a su hijo tras la muerte de exreina, ¿una obsesión?

El tema volvió a moverse con fuerza en redes sociales. Una supuesta carta atribuida a Érika Herrera, dirigida a su hijo, empezó a circular y rápidamente generó todo tipo de comentarios. El documento habría sido encontrado en el celular de la mujer tras su captura en Caracas, Venezuela, el pasado 30 de abril.

Según lo que se ha conocido, el mensaje estaba guardado en las notas del dispositivo móvil. La información fue compartida por la comunicadora e influencer Jostin Montilla, quien explicó cómo llegó a ese contenido antes de hacerlo público.

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“Esta carta que ella dejó se la encontraron en su teléfono, en las notas. Sin embargo, yo hice una versión con inteligencia artificial para no exponer estas conversaciones, debido a que es un tema bastante delicado”, fue la aclaración que hizo antes de revelar el texto.

Desde ese momento, el contenido empezó a difundirse rápidamente, generando curiosidad por lo que decía y por el contexto en el que habría sido escrito.

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En el mensaje, la mujer se dirige directamente a su hijo, intentando explicar lo ocurrido desde su perspectiva. El tono del escrito mezcla recuerdos, reclamos y emociones, en un relato que ha sido ampliamente comentado.

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Carta de Érika Herrera a su hijo tras la muerte de exreina

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"Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería... que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar".

En otro apartado, el mensaje menciona situaciones previas que habrían generado tensiones dentro del entorno familiar.

"Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito. Le dije que si estaba muy feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la casita y dijo que sí, que aunque no había sido su idea, estaba muy contenta por estar los tres solos, sin caras ni malos modos".

El contenido continúa con referencias a la distancia familiar y decisiones que, según el texto, marcaron la relación.

"Aunque me siguiera metiendo con mis consejos, le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí y que sabía el dolor que me causaba eso y el no ver al bebé, pero que aparte lo había separado de la familia de ella. Y dijo que así los tres estaban muy bien. Le pregunté qué daño le hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera videollamadas. Y dijo que como estábamos lejos, así estábamos bien y que era su hijo y que así quería criarlo. Entonces, pasó lo que pasó".

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Hacia el final, el mensaje toma un tono más personal, con palabras dirigidas directamente al hijo.

"Espero no haberle lastimado tanto y se recupere pronto, yo no lo haré nunca del que me hayas corrido de tu casa cuando mi intención era darles una bonita sorpresa tres días y luego volverme con Luca. Y tú gritándome que tu familia eran ahora ellos. Así que así lo quieres, lo aceptaré. Seguiré vagando unos días y después iré por algunas cosas a casa para ya no verlos más. Al fin y al cabo, ya te prohibieron mandarme sus avances, ni fotos, ni llamadas, solo si ella lo autoriza. Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera, ahora ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen, pues si un beso no lo perdonó, esto menos. Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos".