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Capturan a suegra de exreina Carolina Flores; así cayó en Venezuela

Tras 14 días de búsqueda intensa, la ex candidata Érika Herrera fue localizada en Caracas gracias a una notificación roja de Interpol.

Capturan a suegra de exreina Carolina Flores; así cayó en Venezuela
Capturan a suegra de exreina Carolina Flores; así cayó en Venezuela
Foto: Redes sáciales y Fiscalía CDMX @FiscaliaCDMX
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

La espera terminó para quienes seguían minuto a minuto el caso que sacudió a la exclusiva zona de Polanco. Érika María Guadalupe Herrera Coriand, quien fuera candidata a regidora en Ensenada, fue localizada y retenida este miércoles 29 de abril en Caracas, Venezuela.

Tras dos semanas de mantenerse alejada del radar de las autoridades mexicanas, la coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Interpol y las fuerzas venezolanas permitió dar con su paradero gracias a una notificación roja internacional.

Puedes leer: Aparece detalle clave en caso Carolina Flores: exsuegra usó un perrito como excusa

La mujer, que ahora se encuentra bajo custodia en el país caribeño, es señalada como la presunta responsable de los hechos ocurridos el pasado 15 de abril, cuando la vida de su nuera, la joven de 27 años Carolina Flores Gómez, llegó a su fin en un departamento de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Herrera Coriand pasó de las boletas electorales en Baja California a encabezar una de las listas de búsqueda más comentadas de la temporada.

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¿Qué le pasó a Carolina Flores?

Todo comenzó en el corazón de la Ciudad de México. Carolina, una reconocida figura de los certámenes de belleza de Baja California que se había mudado a la capital, vivía una vida aparentemente tranquila junto a su esposo, Alejandro Sánchez, y su pequeño de apenas ocho meses.

Sin embargo, la calma se rompió tras una visita familiar que terminó en tragedia.

Según los datos que han surgido de la investigación, el incidente fue captado por una cámara de seguridad instalada originalmente para vigilar al bebé, lo que permitió a las autoridades reconstruir parte de lo sucedido.

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En las imágenes, que rápidamente se volvieron un tema de conversación global, se observa la interacción entre Carolina y su suegra momentos antes del desenlace. Tras lo ocurrido, Érika Herrera abandonó el lugar en un taxi, dejando atrás el artefacto utilizado en la cocina del inmueble.

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El rastro de Herrera no fue fácil de seguir. Tras salir del departamento en Polanco, el testimonio del taxista que la transportó fue vital para que los investigadores entendieran su ruta inicial de escape.

Mientras tanto, en el entorno familiar, las tensiones crecían. Se sabe que Alejandro Sánchez, hijo de la detenida, tardó casi un día completo en dar aviso a las autoridades y a la madre de Carolina, un detalle que ha generado múltiples preguntas en el proceso mediático.

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¿Qué pudo llevar a una ex candidata política a este punto?

Una de las hipótesis más fuertes que maneja el entorno de la modelo apunta a un trasfondo económico. Carolina había recibido recientemente una importante indemnización tras la partida de su padre, un detalle que, según familiares de la joven, podría haber despertado intereses ajenos.

De hecho, se menciona que el motivo detrás del enojo de Herrera podría estar vinculado a esta situación financiera y a la percepción de que la exreina de belleza estaba alejando a su hijo del núcleo familiar.

Actualmente, el proceso de extradición ya está en marcha. Las autoridades mexicanas han agradecido públicamente el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela para concretar esta aprehensión que pone fin a catorce días de incertidumbre.

Érika Herrera deberá volver a México para responder ante un juez de control, quien emitió la orden de captura solo 24 horas después de que se formalizara la denuncia el pasado 17 de abril.

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