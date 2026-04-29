Revelan nueva hipótesis en el caso de Carolina Flores: “dinero de por medio”

Siguen apareciendo detalles del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores en el exclusivo de Polanco, México. Sin embargo, en las últimas horas este caso dio un giro inesperado tras las recientes declaraciones de su familia paterna de la mujer de 27 años.

Familiares de Carolina rompieron el silencio para señalar una posible ambición económica, la cual fue el motor principal detrás del ataque contra la joven apuntando no solo a la suegra, Érika María ‘N’, sino sugiriendo una posible complicidad del esposo, Alejandro, debido a la demora en reportar el caso con las autoridades.

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De acuerdo con las revelaciones hechas por la abuela y los tíos de Carolina Flores en una entrevista para el canal de YouTube 'Mafian TV', el dinero en disputa proviene de una indemnización millonaria, esto debido a que en 2022, el padre de la modelo, Jorge Flores, falleció en circunstancias complicadas en un casino de San Diego, California.



¿Qué nuevos detalles surgieron tras el caso de Carolina Flores?

Erselia, Cintia y Javier, quienes aseguraron ser familiares de Carolina Flores, mencionaron que la muerte del papá de la exreina de belleza fue similar como el caso de George Floyd, ya que tres guardias de seguridad lo sometieron y asfixiaron mientras él suplicaba que no podía respirar.

Por otro lado, afirmaron que la única que podía tener acceso al expediente era Carolina y ella manejó el caso ante las autoridades, logrando en 2024 una resolución a su favor que le otorgó una cifra estimada en dos millones de dólares.

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De igual forma, mencionaron que Érika María, exsuegra de Carolina estuvo presente durante los trámites finales de la indemnización. "Fue la señora quien estuvo con ella cuando fue a firmar los papeles", declararon los tíos, enfatizando que ella era la única persona, además de la víctima, que sabía el dinero que había logrado con la indemnización.

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Ante esto, ellos mencionaron que es posible que ella organizara todo buscando quedarse con el dinero de su nuera. Los familiares insisten en que Carolina no era una mujer mantenida, sino exitosa, lo que refuerza la tesis de que el móvil fue estrictamente monetario.

¿Cuáles son las dudas de la familia de Carolina Flores sobre su esposo?

Sumado a lo anterior, la familia paterna puso en duda a Alejandro, esposo de Carolina, esto porque según ellos la relación entre ambos era percibida como "conflictiva" hasta que llegó el dinero de la indemnización. "De repente, mucho amor y boda exprés casi", señalaron los tíos.

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A esto se suma la extraña reacción de Alejandro el día de los hechos, captada en un video que se ha vuelto viral. Los familiares describen su actitud como fría y normalizadora. "Reaccionó como si se le hubiera caído un plato a la mamá. Esa no es una reacción de alguien que te ama", sentenció su tío Javier.

Actualmente, Erika María ‘N’ es buscada en 196 países mediante una ficha roja de la Interpol. De ser capturada y hallada culpable, la principal sospechosa podría enfrentar una pena de hasta 92 años de prisión.

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