Fechas oficiales de regreso a clases en universidades en segundo semestre de 2026

Si eres estudiante de educación superior en Colombia, seguramente ya estás disfrutando de tus vacaciones de mitad de año o quizás aprovechando el tiempo en cursos intersemestrales.

Este 2026 tiene un tinte especial, ya que el descanso coincide con la Copa Mundial, lo que ha llevado a muchos a organizar viajes o planes diferentes mientras llega el momento de retomar los libros.

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Sin embargo, el tiempo vuela y es fundamental que tengas claras las fechas para que no te lleves sorpresas con el inicio del segundo semestre.



Cada institución, ya sea pública o privada, cuenta con su propio cronograma de actividades académicas y procesos administrativos que involucran tanto a alumnos como a docentes y personal administrativo.

¿Cuándo inician las clases del segundo semestre de 2026 en las universidades de Colombia?

La mayoría de las instituciones de educación superior en el país han programado el retorno a las actividades educativas entre los meses de julio y agosto de 2026.

Es importante que tengas en cuenta que algunas facultades, especialmente las de áreas de la salud como Medicina u Odontología, suelen tener calendarios diferenciados debido a la naturaleza de sus prácticas.

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A continuación, te detallamos las fechas oficiales de inicio para algunas de las universidades más importantes:

Universidad de los Andes: Después de finalizar sus exámenes a finales de mayo, los estudiantes retomarán clases el lunes 3 de agosto.

Después de finalizar sus exámenes a finales de mayo, los estudiantes retomarán clases el lunes 3 de agosto. Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Al igual que la anterior, esta institución pública iniciará su segundo periodo académico el lunes 3 de agosto.

Al igual que la anterior, esta institución pública iniciará su segundo periodo académico el lunes 3 de agosto. Universidad del Rosario: Si estudias aquí, tu regreso será un poco antes, específicamente el lunes 27 de julio.

Si estudias aquí, tu regreso será un poco antes, específicamente el lunes 27 de julio. Universidad Externado de Colombia: El inicio de actividades está programado para el martes 21 de julio.

Pontificia Universidad Javeriana: Esta institución maneja dos fechas. Los estudiantes de las facultades de Medicina y Odontología inician el lunes 13 de julio, mientras que las demás carreras lo harán el lunes 27 de julio.

Esta institución maneja dos fechas. Los estudiantes de las facultades de Medicina y Odontología inician el lunes 13 de julio, mientras que las demás carreras lo harán el lunes 27 de julio. Universidad Pedagógica Nacional: Para los programas de Medicina, las clases comienzan el lunes 13 de julio. El resto de las carreras iniciarán el martes 21 de julio.

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¿Qué procesos administrativos debes realizar antes de entrar a clases?

El regreso a la universidad implica cumplir con ciertos pasos previos. Uno de los más importantes es la inscripción de horarios, que generalmente ocurre semanas antes del inicio formal de las clases.

Debes estar muy pendiente de la página web de tu institución o de los espacios físicos de tu facultad, ya que allí se informan los plazos específicos para esta gestión.

Además, si estás pensando en adelantar materias o reforzar conocimientos, recuerda que muchas universidades ofrecen cursos intersemestrales durante este periodo de cese de actividades regulares.

Mantente informado a través de los canales oficiales de tu universidad para no perder ninguna fecha clave de matrícula o procesos de inscripción, pues el cronograma es establecido directamente por las directivas de cada institución.

Recuerda que, aunque estas son las fechas generales, siempre es recomendable que consultes el portal oficial de tu universidad para confirmar si existen cambios de última hora o especificaciones propias de tu programa académico.