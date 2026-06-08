Adiós a puente festivo en 2026; Ley cancela esperado fin de semana extendido

El calendario de festivos de Colombia para 2026 tendrá modificaciones importantes. Aunque se suma un nuevo día festivo, una fecha tradicional no permitirá disfrutar de un puente festivo debido a la forma en que opera la Ley Emiliani.

En Colombia, los puentes festivos hacen parte de la planificación de viajes, descansos familiares y actividades turísticas. Por eso, cada año miles de personas revisan con anticipación el calendario oficial para identificar cuáles serán los fines de semana largos disponibles.

Sin embargo, aunque el calendario de 2026 traerá buenas noticias para quienes disfrutan de los días de descanso, también incluirá una situación particular que impedirá que una de las fechas más esperadas del año se convierta en puente festivo, algo que ha llamado la atención de trabajadores y viajeros.



Calendario de festivos 2026 tendrá más días de descanso, pero no todos serán puentes

Este año contará con más jornadas festivas que el calendario anterior. Además de los tradicionales días de descanso establecidos por la legislación colombiana, el país sumará un nuevo festivo nacional relacionado con la celebración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, una fecha que comenzará a aplicarse desde julio de 2026.

A pesar de esta incorporación, no todos los festivos permitirán disfrutar de fines de semana extendidos. Esto ocurre porque la Ley Emiliani, que desde 1983 regula el traslado de varias celebraciones religiosas y cívicas al lunes siguiente, no aplica para todas las fechas del calendario nacional.

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El festivo que finalmente dejará sin puente a los colombianos es el de la Inmaculada Concepción, celebrado cada 8 de diciembre. La fecha, que coincide con la tradicional celebración del Día de las Velitas, caerá martes en 2026 y, al no estar cobijada por la Ley Emiliani, no podrá trasladarse al lunes anterior para generar un fin de semana largo.

La situación contrasta con otras fechas religiosas que sí serán movidas al lunes para favorecer el descanso. De hecho, junio será uno de los meses con más oportunidades para disfrutar de fines de semana largos, ya que tendrá tres lunes festivos consecutivos correspondientes a Corpus Christi, Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo.

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Además, el Día de la Independencia volverá a coincidir con un lunes el 20 de julio, algo que no ocurría desde hace varios años y que permitirá a muchos colombianos disfrutar de otro puente festivo tradicional.

Con la incorporación del nuevo festivo de julio y la distribución de los demás días de descanso, 2026 se perfila como uno de los años con más oportunidades para programar viajes, reuniones familiares o pausas laborales.

Sin embargo, quienes esperaban que todas las fechas patrias generaran puentes deberán revisar cuidadosamente el calendario, ya que algunas celebraciones seguirán manteniendo su fecha original y no serán trasladadas por la ley.