¿Cuántos días falta para el próximo festivo en Colombia 2026? Hay cambio de planes

Si eres de los que ya tiene la maleta lista apenas termina la Semana Santa, te cuento que el próximo descanso en el calendario de 2026 trae un giro que pocos se esperaban.

Después de los días de reflexión de abril, todos los ojos están puestos en el viernes 1 de mayo, una fecha que este año decide rebelarse contra la costumbre y no se mueve para el lunes.

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¿Por qué es festivo el 1 de mayo del 2026?

Resulta que en nuestro país mandan las leyes, específicamente la Ley 51 de 1983, mejor conocida como la Ley Emiliani.



Esta norma es la "culpable" de que la mayoría de nuestras celebraciones se pasen al lunes siguiente para darnos esos puentes deliciosos que tanto amamos.

Sin embargo, existen fechas sagradas e inamovibles que no se tocan, y el Día del Trabajo es una de ellas.

En 2026, el 1 de mayo cae un viernes, lo que significa que tendremos un "mini descanso" que arranca desde el jueves por la noche y termina el domingo, sin el tradicional lunes festivo de remate.

Este día se mantiene fijo para honrar hitos históricos globales sobre los derechos de los trabajadores, por lo que no busca simplemente fomentar el turismo, sino preservar la memoria histórica.

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Festivos en Colombia 2026

Si sientes que el descanso de mayo te sabe a poco, no te preocupes, porque el 2026 viene cargado con un total de 18 días festivos oficiales.

Lo curioso es que, aunque muchos siguen la regla del lunes, habrá otros momentos del año donde el calendario nos obligará a cambiar la rutina.

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Anota estas fechas para el primer semestre:

Lunes 18 de mayo: Día de la Ascensión.

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Como ves, junio será el mes estrella para los amantes de los puentes, con tres fines de semana largos consecutivos que nos darán ese respiro necesario antes de mitad de año.

La segunda mitad del año también tiene lo suyo. El 20 de julio, día de la Independencia, caerá un lunes, manteniendo la tradición.

Pero ojo al parche con agosto, porque el viernes 7 de agosto (Batalla de Boyacá) repetirá la dosis del 1 de mayo: un descanso que cae viernes y se queda ahí, permitiendo otro fin de semana de tres días.

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Para el resto del año, la agenda queda así:

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen.

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Y para cerrar con broche de oro, el final de 2026 nos tiene guardado otro cambio de ritmo. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, caerá un martes, lo que romperá la secuencia de lunes y dejará un día de pausa justo en la mitad de la semana laboral.

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Finalmente, la Navidad llegará un viernes 25 de diciembre, cerrando un año de 18 feriados que mezclan historia, fe y, por supuesto, mucho descanso.