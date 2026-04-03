De Colombia al espacio: los cuatro talentos clave en Artemis II de la NASA

El regreso del ser humano a la Luna ya es una realidad y en esta nueva etapa de exploración espacial hay un sello colombiano que no pasa desapercibido.

La misión Artemis II, liderada por la NASA, no solo ha captado la atención mundial por su ambicioso objetivo, sino también por la participación de cuatro profesionales colombianos que cumplen roles determinantes en esta histórica expedición.

Este proyecto marca un antes y un después en la carrera espacial. Tras más de cinco décadas desde el fin del programa Apolo, Artemis II se convierte en la primera misión tripulada que abandona la órbita terrestre con destino a la Luna, aunque sin alunizar.

Durante aproximadamente diez días, la nave Orion orbitará el satélite natural y regresará a la Tierra, validando tecnologías clave para futuras misiones.



El papel de Colombia en Artemis II

Aunque los reflectores suelen estar sobre los astronautas, detrás de Artemis II hay un equipo técnico global que hace posible cada maniobra. En ese grupo destacan cuatro colombianos: Diana Trujillo, Liliana Villarreal, Iván Ramírez y Juan Felipe García Peña.

Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial caleña, se desempeña como directora de vuelo, uno de los cargos más importantes dentro de la misión Artemis. Desde el centro de control, es la encargada de coordinar en tiempo real todas las operaciones, convirtiéndose en la máxima autoridad durante el despegue y el trayecto.

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Por su parte, Liliana Villarreal, nacida en Cartagena, cumple un rol crítico en la fase final de la misión Artemis, ya que es responsable del aterrizaje y la recuperación de la cápsula Orion. Su trabajo consiste en garantizar que los astronautas regresen de forma segura tras completar la órbita lunar.

Diana Trujillo y Liliana Villareal Fotos: Nasa

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En el área técnica, Iván Ramírez, ingeniero mecánico bogotano, trabaja como analista de propulsión. Su función dentro de Artemis es supervisar el comportamiento de los combustibles del cohete, una tarea fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del sistema durante todo el vuelo.

El equipo lo completa Juan Felipe García Peña, el más joven del grupo, quien con apenas 21 años forma parte del equipo de apoyo técnico. Su participación en Artemis demuestra cómo nuevas generaciones de ingenieros colombianos comienzan a abrirse paso en escenarios internacionales de alto nivel.

Iván Ramírez y Juan Felipe García Peña Fotos redes sociales

Artemis II y el regreso a la Luna

La misión Artemis no solo busca repetir el hito de llegar a la Luna, sino establecer las bases para una presencia humana sostenida. Este programa apunta a llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar en los próximos años e incluso avanzar hacia futuras misiones a Marte.

Durante el recorrido de Artemis II, la tripulación seguirá una trayectoria de “libre retorno”, lo que significa que la gravedad lunar impulsará el regreso de la nave hacia la Tierra sin necesidad de grandes maniobras adicionales. Este tipo de trayecto exige precisión absoluta, lo que explica la importancia del equipo técnico detrás de la misión.

Además, el contexto internacional añade un componente estratégico. Artemis se desarrolla en medio de una nueva carrera espacial, donde distintas potencias buscan consolidar su presencia más allá de la órbita terrestre.



Artemis II: talento colombiano en la exploración espacial

La participación de estos cuatro profesionales en Artemis evidencia el nivel del talento colombiano en áreas como la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Desde centros de control hasta análisis de sistemas críticos, su trabajo es parte integral del funcionamiento de la misión.

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La presencia de Colombia en Artemis también abre puertas a nuevas iniciativas académicas y programas de formación, como Colombia Space School, que buscan preparar a futuras generaciones interesadas en la exploración espacial.

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Mientras la nave Orion continúa su recorrido alrededor de la Luna, el aporte colombiano se consolida como una pieza clave dentro de Artemis, una misión que no solo mira al espacio, sino que redefine el papel de países emergentes en la nueva era de la exploración espacial.

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