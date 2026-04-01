EN VIVO: Sigue el histórico lanzamiento de Artemis II a la Luna- LINK oficial

El momento ha llegado. Tras años de preparación, la misión Artemis II está lista para devolver a la humanidad a las cercanías de la Luna.

Si estás buscando dónde ver el lanzamiento de Artemis II en vivo, has llegado al lugar indicado. Mañana, 1 de abril de 2026, el cohete más potente del mundo, el SLS, rugirá desde el Centro Espacial Kennedy.

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Link oficial: ¿Dónde ver Artemis II en vivo?

La NASA habilitará su señal oficial a través de múltiples plataformas. Para asegurar la mejor calidad de imagen (4K) y sin interrupciones, puedes seguir la transmisión en:



NASA TV (Canal oficial de YouTube).

(Canal oficial de YouTube). Aplicación NASA+ (disponible en dispositivos móviles y Smart TVs).

(disponible en dispositivos móviles y Smart TVs). Sitio web oficial de la NASA (nasa.gov).

RECOMENDACIÓN: La transmisión oficial comenzará aproximadamente 3 horas antes del despegue (6:00 AM hora de Colombia) para cubrir el cierre de la escotilla y las últimas pruebas de comunicación de la tripulación.



Hora exacta del lanzamiento (Colombia y Global)

La ventana de lanzamiento de dos horas se abre este miércoles 1 de abril. Aquí tienes el horario ajustado para que no te pierdas el encendido de los motores:



Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 AM.

9:00 AM. Florida (Hora Local EDT): 10:00 AM.

10:00 AM. México (CST): 8:00 AM.

8:00 AM. Argentina y Chile: 11:00 AM.

11:00 AM. España: 4:00 PM.

Lanzamiento Artemis II /Foto: IA

¿Qué veremos en la transmisión en directo?

El "streaming" de Artemis II no será solo ver un cohete despegar. La NASA ha instalado cámaras de alta definición tanto en la torre de lanzamiento como en la propia cápsula Orion. Los espectadores podrán vivir en primera persona:



El "T-Minus 10": El conteo final y la ignición de los propulsores sólidos. Separación de etapas: El momento en que el núcleo central se desprende para que la Orion siga su camino. Primeras palabras desde el espacio: Escucharemos a Reid Wiseman y su equipo tras alcanzar la órbita terrestre.

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Estado del clima para 1 de abril

A esta hora, el escuadrón meteorológico de la Fuerza Espacial de EE. UU. reporta un 80% de probabilidades de clima favorable. El principal riesgo son las nubes cúmulos, pero los ingenieros se muestran optimistas.

Si el lanzamiento se cancelara por razones técnicas o climáticas, la transmisión se reprogramará automáticamente para la ventana de respaldo del 2 de abril.

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No olvides guardar este enlace en tus favoritos. Estaremos actualizando este artículo con el minuto a minuto tan pronto como comience la carga de combustible criogénico a las 2:00 AM (hora de Colombia). ¡El viaje a la Luna comienza hoy!



EN VIVO para ver Artemis II AQUÍ: