Westcol prepara stream con fórmulas vicepresidenciales: Aída Quilcué ya le respondió

Westcol volvió a convertirse en tema de conversación en medio de la campaña presidencial.

Esta vez, el creador de contenido estaría preparando un espacio que podría reunir a figuras clave de las fórmulas vicepresidenciales de las dos campañas que disputan la Presidencia de Colombia.

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La novedad surgió luego de que Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, confirmara públicamente que aceptó la invitación realizada por el influencer para llevar a cabo un stream en territorio indígena.

La lideresa indígena compartió un mensaje en el que explicó que la propuesta no podía ser aprobada de manera individual debido a las características del lugar donde se desarrollaría la actividad.

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Según señaló, antes de responder a la invitación decidió consultar con los sabedores espirituales y las autoridades tradicionales de su comunidad para conocer su posición frente al evento.

"He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad", expresó Quilcué.

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"Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí; es una determinación colectiva que debe tomarse con respeto, responsabilidad y en armonía, más allá de cualquier coyuntura o campaña política", afirmó.

Tras las consultas realizadas, la respuesta fue positiva.

"Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream", escribió la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

Por quién votar en la segunda vuelta 2026 en Colombia /Foto: AFP

También se habla de un posible debate

Mientras se conocía la respuesta de Quilcué, otro mensaje aumentó aún más la expectativa alrededor del proyecto que estaría organizando Westcol.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, manifestó que aceptó asistir a un debate con Aída Quilcué que sería organizado por el creador de contenido.

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La posibilidad de que ambas campañas coincidan en una misma transmisión ha despertado interés debido al alcance que tiene Westcol entre las audiencias jóvenes y a la influencia que mantiene en redes sociales.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la realización de un debate entre las dos fórmulas vicepresidenciales. Sin embargo, la aceptación pública de Restrepo y la respuesta positiva de Quilcué alimentan las expectativas sobre un eventual encuentro.

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Se espera la fecha del evento

Aunque el stream ya recibió el visto bueno por parte de las autoridades de la comunidad indígena consultada por Quilcué, todavía no se ha anunciado una fecha oficial para su realización.

Tampoco se conocen detalles sobre la dinámica que tendría la transmisión, los temas que serían abordados o si finalmente incluirá la participación de representantes de ambas campañas.