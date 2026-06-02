El dato que define tu voto en segunda vuelta: ¿Cepeda o De la Espriella?

Las elecciones presidenciales en Colombia han llegado a segunda vuelta. Tras una intensa primera jornada electoral donde quedó rezagada la candidata Paloma Valencia, el panorama político se redujo a dos opciones de país completamente opuestas.

El próximo domingo 21 de junio de 2026, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro para el periodo constitucional 2026-2030. Los nombres en el tarjetón son Iván Cepeda, por el Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, como candidato independiente.

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Ante dos modelos de gobierno tan distantes, muchos ciudadanos aún se preguntan por quién votar en esta segunda vuelta.

Tomar una decisión informada es vital para el futuro económico, social y de seguridad del país. Afortunadamente, existen herramientas pedagógicas neutrales que permiten evaluar los programas de gobierno sin sesgos mediáticos.

Herramientas clave para definir tu voto

Si aún estás indeciso o quieres ratificar tu apoyo, no es necesario que bases tu voto en publicaciones de redes sociales. La academia y el periodismo independiente han desarrollado plataformas interactivas para medir tu afinidad política real con los aspirantes.

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La primera de ellas es el Match Presidencial de El Espectador. Esta aplicación interactiva te presenta un cuestionario detallado sobre temas determinantes como economía, salud, reformas sociales y justicia.

Al responder según tus propias convicciones, el sistema realiza un cruce de datos matemático con los planes de gobierno oficiales. Al final, la herramienta te muestra un porcentaje exacto de coincidencia con Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella.

/Foto: AFP

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Información clave sobre la jornada del 21 de junio

Para participar con éxito en esta crucial jornada democrática, ten en cuenta los siguientes datos logísticos del proceso electoral:



Fecha de la votación: La segunda vuelta presidencial se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026 en todo el territorio nacional y consulados en el exterior.

La segunda vuelta presidencial se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026 en todo el territorio nacional y consulados en el exterior. Puestos de votación: Todos los colombianos habilitados que ejercieron su derecho al voto en la primera vuelta mantienen exactamente su mismo lugar y mesa de votación. No se abrieron nuevas inscripciones de cédulas para esta etapa.

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Para saber si estás confundido con las propuestas, el método más confiable es confrontar la desinformación de las redes sociales revisando directamente los programas de gobierno oficiales: en el sitio del Pacto Histórico puedes constatar si Iván Cepeda planea profundizar las reformas sociales y la transición energética del gobierno actual, mientras que en el portal de Defensores de la Patria verificarás si Abelardo de la Espriella busca aplicar un modelo de seguridad estricta y reducción del gasto público.

¿Qué pasa si voto en blanco?

Si tras este análisis ninguno te convence y decides votar en blanco, debes saber que, de acuerdo con las directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil, es completamente falso el mito de que estos votos se le suman al candidato ganador, ya que se contabilizan de forma totalmente independiente.

No obstante, ten muy en cuenta que en esta segunda vuelta presidencial el voto en blanco solo tiene un efecto simbólico de inconformismo, lo que significa que aunque obtenga la mayoría absoluta de los sufragios, las elecciones no se repetirán y asumirá la presidencia el candidato que logre la mayor votación.