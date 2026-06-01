Dura decisión de la FCF sobre el uso de la camiseta de Selección Colombia en campaña electoral

La Federación Colombiana de Fútbol se pronunció este lunes sobre una de las discusiones que más comentarios ha generado en las últimas horas: el uso de la camiseta de la Selección Colombia en medio de la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta.

La controversia tomó fuerza después de que el candidato presidencial Iván Cepeda cuestionara públicamente la utilización de la tradicional camiseta amarilla por parte de Abelardo de la Espriella y de varios de sus simpatizantes durante diferentes actividades relacionadas con la contienda electoral.

Puedes leer: De la economía al fracking: Las propuestas opuestas de Iván Cepeda y De la Espriella



El tema rápidamente se convirtió en conversación nacional, especialmente porque la prenda de la Tricolor es uno de los símbolos más reconocidos del deporte colombiano y suele estar asociada a los momentos más importantes del fútbol nacional.

A través de sus redes sociales, Cepeda expresó su inconformidad y pidió una posición oficial de la Federación Colombiana de Fútbol. Según manifestó, la camiseta de la selección representa a todos los colombianos y consideró necesario aclarar si existían restricciones frente a su utilización dentro de actividades políticas.

Publicidad

La discusión se produjo luego de que numerosos seguidores de Abelardo de la Espriella acudieran a votar utilizando la camiseta amarilla de la Selección Colombia durante la jornada electoral del domingo. Posteriormente, la imagen volvió a repetirse durante las celebraciones realizadas en Barranquilla tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial.

Durante los festejos, miles de personas aparecieron vistiendo la camiseta de la Tricolor junto a banderas de Colombia y otros elementos asociados a la campaña del candidato que logró avanzar al balotaje.

FCF rompió el silencio sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia /Foto: FCF

Publicidad

La respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

Ante la creciente conversación en redes sociales y medios de comunicación, la Federación Colombiana de Fútbol decidió emitir un comunicado para aclarar cuál es su posición frente a este tema.

La entidad explicó que no cuenta con facultades legales para impedir que una persona utilice una camiseta de la Selección Colombia una vez esta ha sido adquirida de manera legítima. En otras palabras, cualquier ciudadano puede portar la prenda sin que la Federación tenga la capacidad de restringir ese uso.

Sin embargo, el organismo también recordó que en diferentes oportunidades ha solicitado públicamente que sus marcas, símbolos y elementos distintivos no sean vinculados a actividades ajenas al ámbito deportivo.

Puedes leer: Astrólogo que predijo triunfo de Petro dice quién ganará la presidencia en 2026

Dentro de su pronunciamiento, la Federación manifestó que lamenta que la camiseta de la Selección Colombia termine involucrada en discusiones que no estén relacionadas con los logros deportivos de los equipos nacionales.

La FCF destacó además que la camiseta representa valores asociados al deporte, al trabajo en equipo, al esfuerzo y al compromiso mostrado por los jugadores y jugadoras que han vestido los colores del país en competencias internacionales.

Publicidad

Las declaraciones de la Federación llegaron en un momento de gran atención pública, ya que el debate coincidió con la cercanía del Mundial de 2026 y con el partido amistoso de despedida que la Selección Colombia disputa frente a Costa Rica antes de emprender su viaje hacia la cita orbital.