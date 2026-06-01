EN VIVO el partido de la Selección Colombia hoy contra Costa Rica: Minuto a minuto

La Selección Colombia se encuentra lista para recibir en la capital del país a su similar de Costa Rica en un emocionante encuentro amistoso. Este compromiso servirá como el partido oficial de despedida y preparación de la 'tricolor' previo al inicio de la gran cita del fútbol mundial.

El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el escenario donde los aficionados despedirán al combinado nacional.

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El director técnico argentino, Néstor Lorenzo, definió la lista de 26 jugadores convocados que representarán al país. La concentración en Bogotá inició de manera escalonada, permitiendo al cuerpo técnico ultimar detalles tácticos para afrontar el torneo internacional de la mejor manera posible.

Figuras convocadas en la Selección Colombia

Dentro de la nómina citada para defender los colores de la Selección Colombia destacan futbolistas de primer nivel en todas las líneas:



Delantera : Resaltan Luis Díaz, atacante de gran presente internacional, y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

: Resaltan Luis Díaz, atacante de gran presente internacional, y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Mediocampo : La experiencia la aporta James Rodríguez junto al despliegue físico del antioqueño Richard Ríos.

: La experiencia la aporta James Rodríguez junto al despliegue físico del antioqueño Richard Ríos. Defensa : La zona posterior estará liderada por el lateral Daniel Muñoz y el experimentado zaguero Dávinson Sánchez.

: La zona posterior estará liderada por el lateral Daniel Muñoz y el experimentado zaguero Dávinson Sánchez. Portería: El arco está bien resguardado por Camilo Vargas, Álvaro Montero y el histórico guardameta David Ospina.

IMÁGENES del primer entrenamiento de La Selección Colombia; se logra ver a James Foto: fcf.com.co

Por su parte, la Selección de Costa Rica llega a territorio colombiano con un proceso de renovación. Aunque el conjunto centroamericano no logró la clasificación a la cita global, cuenta con una plantilla joven llena de talentos que buscarán consolidar una idea competitiva y complicarle el panorama al equipo local.

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Grupo de Colombia en el Mundial 2026

Este partido de fogueo es crucial para aceitar la nómina de cara a la fase de grupos del certamen. Colombia quedó ubicada en el Grupo K, una zona competitiva donde se medirá de forma oficial ante los siguientes rivales:



Portugal Uzbekistán (Primer rival oficial el miércoles 17 de junio) República Democrática del Congo

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Detalles del partido de HOY: Colombia vs. Costa Rica

Si no quiere perderse ningún detalle del último partido de preparación del equipo de Néstor Lorenzo en suelo patrio, agéndate con la siguiente información oficial:

