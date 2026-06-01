Iván Cepeda envía mensaje con llamado directo a De la Espriella; hay condiciones

El candidato Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, utilizó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para lanzar un reto directo a su contrincante, el abogado Abelardo de la Espriella.

Cepeda, quien obtuvo 9.688.361 votos (40,90 %) frente a los 10.361.499 votos (43,74 %) de De la Espriella, busca ahora un careo público que no se concretó durante la fase previa de la campaña.

"Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo De la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer", expresó Cepeda en su trino.



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Durante gran parte de la contienda, ambos candidatos evitaron participar en la mayoría de los debates organizados por gremios y medios de comunicación.

Ahora, con una diferencia de aproximadamente 673.000 votos entre ambos, el escenario ha cambiado radicalmente.

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial 2026 en Colombia?

Si estás siguiendo de cerca este proceso electoral, debes marcar en tu calendario el próximo 21 de junio de 2026. Esa es la fecha oficial en la que tú y el resto de los colombianos regresarán a las urnas para definir quién será el sucesor en la Casa de Nariño entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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El llamado de Cepeda a un debate "político y electoral" busca que este tiempo restante sirva para confrontar los modelos de país que ambos representan.

Es importante recordar que esta no es la primera vez que el líder del Pacto Histórico intenta este acercamiento; el pasado 18 de abril, ya había retado tanto a De la Espriella como a la senadora Paloma Valencia, pero en esa ocasión el encuentro nunca llegó a materializarse debido a la falta de acuerdos sobre los delegados y las condiciones técnicas.

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¿Cuáles son las condiciones de Iván Cepeda para el debate con De la Espriella?

Cepeda ha sido muy enfático en que no desea participar en lo que él denomina "la política del espectáculo". Por ello, para este nuevo reto de cara a la segunda vuelta, ha confirmado que ya designó a un grupo de delegados encargados de pactar las reglas del juego.

Según sus intervenciones previas y sus recientes mensajes, las exigencias mínimas para que el debate ocurra incluyen:



Escenario imparcial : Un lugar que garantice neutralidad para ambas campañas.

: Un lugar que garantice neutralidad para ambas campañas. Moderación neutral: Periodistas o figuras que no favorezcan a ninguna de las partes.

Periodistas o figuras que no favorezcan a ninguna de las partes. Temario definido: Discusión sobre propuestas de fondo y no ataques personales.

Discusión sobre propuestas de fondo y no ataques personales. Tiempos equitativos: Garantía de que ambos candidatos tendrán la misma oportunidad de exponer sus ideas.

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Mientras se espera la respuesta oficial de la campaña de Abelardo de la Espriella —quien en el pasado afirmó que solo debatiría con quien llamaba "el heredero"—, el ambiente sigue tenso.

Cepeda también ha manifestado preocupaciones sobre presuntas irregularidades en el censo electoral, mencionando un desfase de 885.000 personas que requiere verificación, lo que ha llevado al presidente Gustavo Petro a no reconocer aún los resultados del preconteo hasta que avance el escrutinio oficial.

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