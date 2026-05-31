Cuántos votos necesita Cepeda, De La Espriella y otros para ganar en primera vuelta

La jornada electoral no solo es importante por el ejercicio del voto en sí, sino porque definirá si el país conoce de inmediato a su próximo presidente o si el proceso electoral deberá extenderse unas semanas más.

Si te has preguntado qué debe pasar para que todo se resuelva hoy mismo, la clave está en una cifra: la mayoría absoluta.

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¿Cuántos votos necesita un candidato para ganar la Presidencia en primera vuelta?

Para que un aspirante a la Casa de Nariño sea elegido este mismo domingo, la norma electoral colombiana exige que obtenga el 50 % de los votos válidos más uno.



Este requisito es el que determina si las elecciones se cierran en una sola jornada o si debemos regresar a las urnas en junio.

Si miramos el censo electoral de 2026, que supera los 41 millones de ciudadanos habilitados, un candidato necesitaría teóricamente 20.710.988 votos para alcanzar el umbral requerido.

Sin embargo, debes tener en cuenta que este es un escenario ideal donde todos votan, algo que históricamente no sucede en el país. En la práctica, el número real que otorgará la victoria depende directamente de la participación ciudadana que se registre durante el día de hoy.

Por ejemplo, si al final de la jornada se contabilizan 24 millones de votos válidos, el ganador necesitaría superar los 12 millones y obtener al menos un voto adicional para asegurar su puesto sin necesidad de una prórroga electoral.

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Algunos especialistas proyectan que, con una asistencia estimada de entre 24 y 25 millones de votantes, un candidato requeriría aproximadamente entre 13 y 14 millones de votos para ganar hoy.

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¿Qué se considera un voto válido en las elecciones de Colombia?

Es fundamental que entiendas cómo se hace el cálculo, porque no todos los votos que entran en la urna cuentan para definir ese 50 % más uno. La legislación colombiana establece que la mayoría absoluta se calcula únicamente sobre los votos válidos.

Dentro de la categoría de votos válidos se incluyen:

Los votos depositados por cualquiera de los candidatos presidenciales. Los votos en blanco.

Esto significa que, para determinar al ganador, la Registraduría Nacional del Estado Civil excluye del cálculo los votos nulos y las tarjetas que no fueron marcadas.

Así que, aunque el voto en blanco es una opción de protesta o neutralidad, técnicamente sí suma al total sobre el cual se calcula el umbral que los candidatos deben superar.

¿Qué sucede si ningún candidato alcanza el umbral de votación este domingo?

Si al finalizar el conteo de hoy notas que ninguno de los aspirantes logró esa mayoría absoluta exigida por la Constitución, se activa automáticamente el mecanismo de la segunda vuelta presidencial.

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Este sistema fue incorporado en la Constitución de 1991 con un objetivo claro: garantizar que quien llegue a la presidencia cuente con un respaldo mayoritario y no solo con una mayoría simple frente a sus rivales.

En este escenario, los dos candidatos que hayan obtenido las votaciones más altas pasarán a una nueva elección nacional. Según el calendario establecido por la Registraduría, esta nueva jornada de votación ya tiene fecha: el próximo 21 de junio de 2026.

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Aunque matemáticamente es posible que alguien gane hoy, debes saber que muchos analistas ven la segunda vuelta como el escenario más probable.

Las encuestas recientes han mostrado una intención de voto fragmentada, lo que dificulta que un solo candidato logre concentrar más de la mitad de los votos válidos de forma inmediata.