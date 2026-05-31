Link para ver EN VIVO resultados de elecciones en Colombia: boletines este 31 de mayo

La jornada para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 ha iniciado este domingo 31 de mayo de 2026.

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en los más de 14.000 puestos habilitados en todo el territorio nacional.

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Si buscas el link para ver en vivo resultados de elecciones, el portal oficial de la Registraduría Nacional habilitará la plataforma de preconteo inmediatamente después del cierre de las urnas a las 4:00 p. m..

A continuación, presentamos el reporte cronológico verificado del avance de la jornada electoral durante la mañana.

08:00 a. m. – Apertura de urnas e instalación de la jornada

A las 8:00 a. m. en punto, el Gobierno nacional, junto a los delegados de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), dio apertura oficial a las mesas de votación en todo el país.

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Los jurados de votación se presentaron desde las 7:00 a. m. para el proceso de alistamiento y apertura de los kits electorales.

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09:30 a. m. – Votación de candidatos y reporte de seguridad

El desarrollo de los comicios avanzó con normalidad institucional en las principales capitales. A las 8:30 a. m., el candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, depositó su voto en la ciudad de Barranquilla, afirmando que los resultados marcarán la historia democrática del país.

Simultáneamente, las autoridades policiales entregaron el primer reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU), reportando total tranquilidad en materia de orden público.

¿Primera vuelta definida? Así votaron Cepeda, De la Espriella y Paloma Valencia /Foto: AFP

11:00 a. m. – Polémica política por revelación del voto

Hacia la media mañana se generó la primera tensión política de la jornada. Figuras políticas, entre ellas el ministro del Interior, Armando Benedetti, hicieron público el sentido de su voto en las tarjetas electorales en favor del candidato oficialista Iván Cepeda.

Esto desató fuertes críticas por parte de la oposición. Frente a la situación, el procurador general Gregorio Eljach aclaró que revelar el voto de manera voluntaria por parte de un ciudadano o funcionario no constituye una conducta irregular bajo la normativa colombiana actual.

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12:00 m. – Balance del mediodía y preparación del escrutinio

Al llegar al mediodía, la Registraduría reportó un flujo constante de votantes con alta afluencia en las regiones Caribe y Andina. El único documento válido permitido para votar sigue siendo la cédula de ciudadanía (física o digital).

Recuerda mantener esta pestaña abierta para acceder directamente al link para ver en vivo resultados de elecciones una vez comience el preconteo de votos oficial.