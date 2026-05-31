¿Cuándo fue la última vez que las elecciones presidenciales se definieron en primera vuelta?

La dinámica electoral en Colombia cambió radicalmente con la llegada de la segunda vuelta presidencial. Este mecanismo, diseñado para garantizar la legitimidad y el respaldo social del mandatario electo, busca evitar que alguien llegue al poder con el apoyo de una minoría, esto gracias a la constitución de 91.

Cabe recordar que para que un candidato sea elegido presidente sin necesidad de una segunda votación, debe obtener la mitad más uno de los votos válidos depositados. Según el artículo 190 de la Carta Magna, si ningún aspirante alcanza esta mayoría, se debe realizar una nueva jornada electoral tres semanas después con los candidatos con más votos.

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Tanto es así que este sistema se aplicó por primera vez en 1994, cuando Ernesto Samper Pizano venció a Andrés Pastrana tras una reñida competencia que sí requirió de una segunda vuelta. Desde entonces, este escenario se ha repetido en casi todas las elecciones, en menos de dos ocasiones.



¿Cuándo no hubo segunda vuelta en las elecciones presidenciales?

Álvaro Uribe Vélez hasta la fecha, es el único líder que ha logrado superar el umbral constitucional en la primera jornada desde 1991. Tanto es así que este hito lo logró en dos ocasiones:

Inicialmente, durante las elecciones presidenciales de 2002 debido a los conflictos que habían en el territorio colombiano por el conflicto, Uribe se presentó por el movimiento "Primero Colombia" y logró una victoria contundente con 5.862.655 votos, lo que representó el 54,51% de la votación total, superando Horacio Serpa, quien obtuvo el 31,7% de los sufragios.

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Por otro lado, durante las elecciones de 2006, tras una reforma constitucional que permitió la reelección por un solo periodo, Uribe volvió a las urnas el 28 de mayo de 2006. En esta ocasión, su respaldo fue aún mayor, al punto que obtuvo 7.397.835 votos, equivalentes al 62,35% de los votos válidos. Dejó en el camino a Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático Alternativo (22,02%), y a Horacio Serpa (11,83%).

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¿Cómo han sido las primeras vueltas de las elecciones presidenciales?

Tras la reforma a la Constitución política en 1991, se han celebrado nueve elecciones presidenciales bajo este sistema.

1994: Ernesto Samper obtuvo el 45,30 % de los votos, seguido por Andrés Pastrana con el 44,89 %. Fue necesaria una segunda vuelta.

Ernesto Samper obtuvo el 45,30 % de los votos, seguido por Andrés Pastrana con el 44,89 %. Fue necesaria una segunda vuelta. 1998: Horacio Serpa lideró la primera vuelta con el 34,61 %, pero perdió posteriormente frente a Andrés Pastrana en la segunda ronda.

Horacio Serpa lideró la primera vuelta con el 34,61 %, pero perdió posteriormente frente a Andrés Pastrana en la segunda ronda. 2010: Juan Manuel Santos alcanzó el 46,56 %, insuficiente para evitar la segunda vuelta, en la que derrotó a Antanas Mockus.

Juan Manuel Santos alcanzó el 46,56 %, insuficiente para evitar la segunda vuelta, en la que derrotó a Antanas Mockus. 2014: Santos obtuvo el 25,69 % y tuvo que enfrentar en segunda vuelta a Óscar Iván Zuluaga, quien había liderado la primera ronda con el 29,26 %.

Santos obtuvo el 25,69 % y tuvo que enfrentar en segunda vuelta a Óscar Iván Zuluaga, quien había liderado la primera ronda con el 29,26 %. 2018: Iván Duque encabezó la primera vuelta con el 39,14 %, seguido por Gustavo Petro con el 25,08 %. La elección se definió en segunda vuelta.

Iván Duque encabezó la primera vuelta con el 39,14 %, seguido por Gustavo Petro con el 25,08 %. La elección se definió en segunda vuelta. 2022: Gustavo Petro logró el 40,34 % de los votos, la mayor votación de la izquierda colombiana en una primera vuelta presidencial, pero debió disputar el balotaje frente a Rodolfo Hernández.

Posteriormente, desde aquellos triunfo de Álvaro Uribe en 2006, ningún otro presidente ha logrado evitar la segunda vuelta, situación que viviran Abelardo de la Esprilla e Iván Cepeda después de confirmarse la segunda vuelta para este 21 de junio.