Capturan a la mamá de Mía Cataleya tras muerte de la bebé en El Espinal; revelan identidad

La investigación por la muerte de Mía Cataleya, una bebé de seis meses que falleció el pasado 27 de mayo en El Espinal, Tolima, registró un importante avance en las últimas horas.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de la madre de la menor, identificada como Laura López Muñoz, quien ahora deberá responder ante la justicia por los hechos que rodean este caso que ha generado conmoción en diferentes regiones del país.

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El procedimiento fue realizado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el mismo municipio donde ocurrió el fallecimiento de la bebé.

De acuerdo con información conocida hasta el momento, la mujer será presentada ante un juez de control de garantías para las respectivas diligencias judiciales.

La decisión se produjo después de varias semanas de análisis y recopilación de pruebas por parte de las autoridades, que buscaban esclarecer qué ocurrió con la pequeña y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su fallecimiento.

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La hipótesis que tiene la Fiscalía

Según fuentes del ente investigador, la principal hipótesis apunta a que la mujer habría incumplido sus responsabilidades de cuidado, protección y custodia sobre la menor.

Por esa razón, la Fiscalía anunció que será imputada por el delito de homicidio agravado en modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

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La investigación se ha concentrado en determinar qué sucedió durante los días previos al fallecimiento de la bebé y si existieron situaciones que pudieron afectar su estado de salud.

Los investigadores recopilaron informes médicos, entrevistas y otros elementos de prueba que permitieron construir la línea investigativa que hoy sustenta la captura realizada en El Espinal.

¿Quién es la mamá de Mía Cataleya? /Foto: redes sociales

La causa de muerte establecida por los expertos

Según el informe de Medicina Legal, la bebé falleció como consecuencia de una neumonía que se complicó debido al deterioro de su estado de salud.

Ese resultado se convirtió en una de las piezas clave dentro del proceso adelantado por la Fiscalía, ya que permitió orientar las investigaciones hacia la posible omisión en las labores de cuidado que requería la menor.

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Las autoridades continúan analizando todos los elementos recopilados para establecer con precisión cada una de las circunstancias que rodearon el caso.

Mientras tanto, la captura de Laura López Muñoz representa uno de los avances más importantes desde que se conoció la muerte de Mía Cataleya en el municipio de El Espinal.

