Aparecen nuevas pistas contra Zulma Guzmán; hallan su casillero en El Nogal

Continúa la investigación contra Zulma Guzmán por parte de las autoridades, esto debido a que esta es acusada de ser la autora intelectual de la muerte de dos niñas mediante la intoxicación con talio en abril del 2025. Tras más de un año de los hechos ocurridos, un operativo de la Sijín en el Club El Nogal de Bogotá reveló nuevos detalles de esto.

Se conoció que el pasado 1 de junio de 2026, agentes de la Policía Nacional, bajo una orden judicial, ingresaron al vestier de damas del sexto piso del club para inspeccionar el locker número 314, registrado a nombre de Zulma Guzmán y en este las autoridades encontraron varios objetos incriminatorios, esto según informó el medio de comunicación Noticias RCN.

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En su interior, los investigadores hallaron elementos que guarda relación con el modus operandi que usó la empresaria de 56 años, al punto que dentro de este locker se encontraron dos frascos, guardados en una bolsa transparente, uno de ellos portaba un rótulo de "Azufre" y el otro es analizado para ver si contiene talio.



De igual forma, dentro de este locker aparecieron calcomanías de una aplicación de domicilios. Los investigadores mencionan que este hallazgo es considerado clave, ya que las frambuesas con chocolate envenenadas fueron enviadas a las víctimas a través de una plataforma de entregas utilizando logotipos de esta índole, además de unos guantes de látex.

Caso Zulma Guzmán: Se destapa nuevo detalle que da giro de impacto en la investigación Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Qué más se conoció de estos objetos de Zulma Guzmán?

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Una vez con estos elementos probatorios las autoridades los remitieron a Medicina Legal para determinar si presentan rastros del veneno. Mientras tanto, con estas pruebas la Fiscalía sugiere que Guzmán pudo haber utilizado el casillero como un punto de almacenamiento estratégico.

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Además del material químico, se encontraron fajas estéticas, arcilla para mascarillas y medias veladas, elementos que las autoridades sospechan fueron usados como distracción o fachada para ocultar los componentes del envenenamiento sin levantar sospechas entre los socios y empleados del club.

Zulma Guzmán, cuya relación extramatrimonial con el padre de una de las niñas (Juan de Bedout) fue señalada como un posible móvil, permanece en el centro de detención de Bronzefield, Inglaterra. Mientras la Fiscalía colombiana sostiene que este informe de 20 páginas es la "prueba reina".

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