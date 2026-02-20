Caso Zulma Guzmán: Colombia define cárcel para su traslado desde Reino Unido

Colombia ya puso sobre la mesa una propuesta concreta ante el Reino Unido en el proceso que busca el traslado de Zulma Guzmán. Las autoridades nacionales definieron cuál sería el lugar donde permanecería privada de la libertad si la justicia británica autoriza su envío al país.

El caso se relaciona con hechos ocurridos en abril del año pasado en Bogotá, cuando dos menores resultaron afectadas tras consumir talio que habría sido oculto en frambuesas.

Ese producto llegó como parte de un supuesto obsequio dirigido a un familiar de una de las niñas. Por esta situación, la empresaria es requerida por la justicia colombiana y actualmente se adelanta el trámite de extradición con las autoridades del Reino Unido.



La cárcel que ofrece Colombia para Zulma Guzmán

Según información revelada por el diario El Tiempo, tras evaluar varias opciones, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación definieron que el lugar propuesto para la reclusión de Zulma Guzmán sería la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Las autoridades descartaron otras alternativas, como instalaciones militares, y optaron por un centro penitenciario administrado por el Inpec. Dentro de ese penal, la propuesta contempla ubicarla en el pabellón destinado a funcionarias públicas, un espacio que, según fuentes oficiales, presenta mejores condiciones frente a otros patios del establecimiento.

Este punto es clave en la negociación con el Reino Unido, ya que uno de los aspectos más revisados por ese país es el trato que recibiría la persona trasladada y el entorno en el que permanecería.

Las exigencias del Reino Unido

Las autoridades británicas han solicitado garantías sobre las condiciones de reclusión en Colombia. En particular, buscan asegurarse de que no se vulneren derechos fundamentales contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que ninguna persona privada de la libertad puede ser sometida a tratos degradantes o inhumanos.

Por esta razón, la elección del lugar de reclusión se convirtió en uno de los puntos centrales del diálogo entre ambos países. Colombia debe demostrar que cuenta con un espacio que cumpla con estándares aceptables y que pueda garantizar la custodia sin afectar la integridad de la persona solicitada en extradición.

Fechas y decisiones pendientes

Las reuniones entre ambos países se extenderían, por lo menos, hasta noviembre. Será en ese momento cuando la justicia del Reino Unido defina si autoriza la extradición y si acepta la cárcel El Buen Pastor como el lugar propuesto por Colombia para mantener bajo custodia a Zulma Guzmán.

Mientras tanto, el caso continúa en etapa de revisión y análisis jurídico. La atención está puesta en la decisión que adopten las autoridades británicas, ya que de ella depende si la empresaria será enviada a Colombia para responder ante la justicia por los hechos ocurridos en la capital.

