Caso Zulma Guzmán: mentalista que atendió a la empresaria entrega nuevos detalles

La investigación por el fallecimiento de dos menores de edad en Bogotá, quienes ingirieron talio tras consumir unas frambuesas el pasado mes de abril del 2025 tomó un nuevo giro tras las declaraciones de Jeisson Rosas López, persona que atendía a Zulma Guzmán Castro, quien decidió romper el silencio para dar su versión sobre la implicada.

Inicialmente fue señalado como un "mentalista" o "brujo", Rosas López aclaró en una entrevista para La Lupa Podcast que su labor es la de un coach y “facilitador que acompaña un proceso de descubrimiento personal”. Según su testimonio, atendía a Zulma Guzmán desde el año 2022, realizando algunas sesiones hasta el año pasado.

Así mismo, agregó que siempre el foco de sus reuniones con Zulma siempre fue su situación sentimental. “Curiosamente, ella nunca me dijo explícitamente ‘vengo por un tema sentimental’, pero en la consulta todo giraba en torno a su tema de pareja”, reveló el coach.



Uno de los puntos más críticos de la investigación de la Fiscalía es que las frambuesas que acabaron con la vida de Emilia Forero e Inés de Bedout habrían salido del consultorio de Rosas el pasado 3 de abril. No obstante, el coach aseguró que en esa fecha él se encontraba fuera del país.

“Estábamos en París, tengo las pruebas, los tiquetes y los testigos”, afirmó de manera contundente. Según su relato, una persona llegó a la sala de espera pública de su consultorio, solicitó un servicio de Rappi y bajó personalmente a entregar el paquete al domicilio.



¿Qué más reveló del caso de Zulma Guzmán?

Por otro lado, las investigaciones señalan un chat entre Zulma Guzmán y una mujer identificada como Zenaida Vargas Pava, quien habría convencido al domiciliario de insistir en la entrega, ante esto explicó Rosas López fue enfático al declarar que no conoce a ninguna mujer con ese nombre y sugiere que podría tratarse de una suplantación.

Respecto a por qué se utilizó su nombre para realizar el envío, el coach explicó que es común que en el edificio los porteros usen su nombre como referencia para ubicar a las personas, dado que es un sitio con varias salas de espera y sin un control estricto.

A pesar de la gravedad de las acusaciones contra su excliente, Jeisson Rosas manifestó que nunca vio a Zulma como una persona psicópata con un plan premeditado para causar daño. “Si fue Zulma, actuó por impulso, en una desconexión entre su cerebro y su ser”, concluyó el facilitador.

Por otro lado, la justicia colombiana avanza en el proceso para lograr la extradición de Zulma Guzmán Castro Inglaterra, la cual se espera que se concrete durante este mes de febrero.

